Saprissa, Herediano y San Carlos buscan afianzarse en zona de clasificación

San José, 18 oct. (EFE).- El Saprissa, el Herediano y el San Carlos buscarán este fin de semana afianzarse en zona de clasificación del Torneo Apertura del fútbol de Costa Rica, el cual es liderado cómodamente por el Alajuelense del entrenador argentino Andrés Carevic.

A falta de cuatro jornadas para que termine la fase de clasificación que otorga cuatro boletos a las semifinales, el Alajuelense, que suma 45 puntos con un paso arrollador, ya aseguró el liderato, por lo que solo quedan tres cupos en disputa y para los cuales se perfilan como favoritos el Saprissa (30 puntos), Herediano (29) y San Carlos (29).

El partido más atractivo de la décima novena jornada será el que disputen el sábado el Herediano, del entrenador argentino José Giacone, y el vigente campeón San Carlos.

El ganador prácticamente asegurará el boleto a la siguiente fase y el perdedor podría entrar en problemas si triunfa alguno de los equipos que vienen detrás con 23 puntos (Santos, Cartaginés y Jicaral).

Esos equipos también verían como positivo un empate entre Herediano y San Carlos para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

El Saprissa, del entrenador Walter Centeno, podría también tener casi asegurado su pase a las semifinales el domingo en casa cuando reciba a Limón, uno de los últimos lugares de la clasificación.

La victoria es urgente para el Saprissa, que viene de derrotar 1-2 al Cartaginés y de cortar una racha de tres derrotas consecutivas, dos de ellas por goleada 2-5 ante el Alajuelense en el clásico, y 4-0 en su visita al Herediano.

El Saprissa debe ganar no solo para acercarse a la clasificación, sino también para recuperar la confianza de sus aficionados y mejorar la moral.

El súper líder Alajuelense, que no ha perdido como visitante en este torneo, visitará el domingo al aguerrido Santos, que se juega su última carta para seguir en la pelea y al que no le sirve otro resultado que no sea la victoria.

El Alajuelense contará con su plantel estelar, en el que figura su goleador Ariel Lassiter (10 tantos) y el centrocampista hondureño Alex López.

Pero el Santos también tiene en sus filas a uno de los goleadores del certamen, el jamaiquino Javon East, quien con 10 anotaciones ha sido el baluarte del equipo esta temporada.

La jornada se completará el domingo con la visita del Cartaginés a Grecia, de Pérez Zeledón al Universitarios, y de Guadalupe a Jicaral.

- Clasificación

Equipo Pts

.1. Alajuelense 45

.2. Saprissa 30

.3. Herediano 29

.4. San Carlos 29

.5. Santos 23

.6. Cartaginés 23

.7. Jicaral 23

.8. Guadalupe 22

.9. Pérez Zeledón 20

10. Limón 19

11. Grecia 17

12. Universitarios 13

EFE