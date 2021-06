Sarabia: 'Morata es uno de los delanteros más fuertes de Europa'

Las Rozas (Madrid), 17 jun (EFE).- Pablo Sarabia mostró todo su apoyo a Álvaro Morata, al que calificó como uno de los delanteros 'más fuertes de Europa', convencido de que reaccionará a los silbidos recibidos por la afición española en el debut en la Eurocopa 2020, marcando a Polonia en la segunda jornada.

'La responsabilidad del gol es de todos, tanto en ataque como en defensa, marcamos todos y defendemos todos. Morata hizo esfuerzos defensivos que son para admirar', defendió Sarabia.

'He crecido con él, es un pedazo de jugador, las estadísticas están ahí y la de goles es espectacular. Es uno de los mejores de Europa sin lugar a dudas. Le veo fuerte para marcar en el próximo partido aunque la responsabilidad es de todos', añadió.

Admitió Sarabia que el principal aspecto a pulir ante Polonia el próximo sábado es la pegada y una solución podría ser juntar a Gerard Moreno y Morata. Para él, son compatibles. 'Todos los jugadores que tenemos arriba tienen mucha calidad y son compatibles. Al míster le toca decidir'.

En lo personal, tras ser una de las grandes sorpresas de la lista de Luis Enrique Martínez para la Eurocopa, se siente feliz por haber tenido minutos en el amistoso ante Portugal y en la segunda parte del debut frente a Suecia.

'Estoy muy contento de poder representar a España en la Eurocopa y contento con las actuaciones que estoy teniendo, poder aportar al equipo lo que el míster me pide. Tenemos un gran grupo en el que no hay titulares ni suplentes, trabajo día a día para conseguir minutos y con la máxima ilusión para conseguir el objetivo común que es ganar el sábado', dijo.

Descartó Sarabia que la presión de España haya aumentado por ser la única de las consideradas candidatas que no ganó su partido en la primera jornada. 'Nuestro objetivo era ganar pero no pudimos, vamos a por el segundo. No tenemos más presión porque hayan ganado otras selecciones, nos la ponemos nosotros mismos'.

Y enfocó a Polonia, señalando a Robert Lewandowski como la gran amenaza a controlar. 'Va a ser un difícil, esperamos un equipo replegado pero que tiene buenos jugadores en ataque que nos van a exigir mucho. Vamos a tener que hacer un buen partido con balón, moviendo de lado a lado para poder encontrar huecos'.

'Por supuesto que Lewandowski es la principal amenaza que tienen en ataque. Sabemos la temporada que ha hecho, es un jugador de referencia mundial. Intentaremos estar lo mejor posible defensivamente para que se encuentre lo más incómodo posible y que no pueda hacer su trabajo'.

El ambiente de la Eurocopa no se notó en Sevilla el primer día aunque Sarabia admite que sienten el respaldo de la afición. 'Sentimos ese apoyo y vamos a intentar ganar a Polonia para que la gente que no se ha enganchado se ilusione con esta selección. Nosotros lo estamos y queremos reflejarlo en el campo para que la gente se sienta así'. EFE