Sarabia: 'Tenemos ganas de revancha'

Roberto Morales

Las Rozas (Madrid), 22 jun (EFE).- En la Ciudad del Fútbol no ha calado el pesimismo. La burbuja vive una realidad bien distinta. Con 'ganas de revancha' sí, pero la convicción firme de que España está desplegando un buen fútbol en la Eurocopa 2020. Así lo defiende Pablo Sarabia que asegura que con algún triunfo 'la atmósfera sería diferente'.

Sarabia fue una de las sorpresas de la convocatoria de Luis Enrique Martínez. Tanto, que ni él mismo esperaba la llamada por lo que tuvo que cambar las vacaciones ya planificadas con su pareja. Apunta al seleccionador como el líder de la selección y no piensa que sobre el césped falten referentes. En una entrevista con Efe muestra cómo respira la selección a horas de una 'final' inesperada. Las ganas de mostrar una identidad manteniéndose fiel a una idea de juego innegociable.

Pregunta: Tras días para reflexionar, ¿qué pasa por la cabeza de Pablo Sarabia?

Respuesta: Hemos reflexionado a partir del partido de Polonia. Tanto yo como todo el grupo tenemos ganas de revancha, de que llegue el miércoles para enmendar ese empate. Esperábamos e intentamos ganar pero no fue así. Al final es lo que pasa si tienes ocasiones y no las metes.

P: ¿Cuál es la razón por la que España no está mostrando su verdadera identidad?

R: El análisis es positivo. El equipo tiene una idea de juego, intenta ser protagonista con el balón, intentando llegar de lado a lado, ser agresivo. Al final tenemos muchas ocasiones de gol, que no es fácil crearlas a equipos con tantos jugadores por detrás del balón. Nosotros vamos a seguir con esa idea, no vamos a cambiar ni un ápice, porque es en lo que confiamos y en lo que confía el mister y nos transmite. Creemos que es la manera adecuada para ganar.

P: Su llamada fue inesperada pero ha tenido protagonismo en los dos primeros partidos.

R: Estoy muy contento de lo que estoy aportando, para eso me llamó el mister para dar lo máximo como estoy haciendo. Es una pena que se está resistiendo el gol, pero el miércoles vamos a ir con todo para poder meter y acabar con esa dinámica negativa goleadora.

P: Nos falta el pase final entre líneas ante rivales encerrados, ¿se lo demanda el seleccionador?

R: Luis Enrique me pide que sea definitivo en los últimos metros, que intente llegar a gol porque es una de mis virtudes. Estamos intentándolo, he tenido dos oportunidades de gol, una por partido, que no entraron. Ahora toca seguir, afinar más todavía la idea del entrenador, sabiendo que es lo adecuado para ganar.

P: La última, contra Polonia, además en un momento que habría sido decisivo, opta por asistir a Morata en vez de jugársela.

R: En ese momento creí que era la mejor opción, pude rematar de cabeza o controlar pero al ver a Álvaro solo me decidí. Remata y tapa muy bien el portero.

P: ¿Pesa la responsabilidad al jugar una Eurocopa o no hay diferencia a la presión que se siente en Champions con el PSG?

R: Al final, con los años te vas acostumbrando a situaciones difíciles de mucha presión. En el París Saint-Germain he vivido situaciones en la que nos jugábamos mucho, en las que intento dar el máximo.

P: Ese liderazgo que allí ejercen Neymar o Mbappé, ¿lo tenemos en la selección o nos está faltando un jugador que marque las diferencias?

R: El equipo está a una, tiene una ambición enorme y unas ganas tremendas de hacerlo bien. Estamos bien tanto en defensa como en ataque pero nos está faltando los resultados. Si hubieran sido diferentes, que por mérito podrían haberlo sido claramente, se hubiera creado una atmósfera diferente, mucho más positiva.

P: El grupo es muy joven, ¿con el regreso de Busquets se recupera el liderazgo?

R: Sergio nos va a dar muchísimo por todo, futbolísticamente, liderazgo, como compañero. Nos viene bien. Para él fue un contratiempo no poder estar con nosotros los dos primeros partidos y ahora agradecemos mucho su vuelta.

P: ¿Cala dentro el desánimo popular?

R: Nosotros estamos muy optimistas, sabemos cuál es el camino para ganar. Hemos sentido mucho el apoyo de Sevilla. En la burbuja, al final, sabemos lo que tenemos que hacer para cambiar esto y enganchar a la gente ganando el miércoles.

P: ¿Nota que hay menos afición enganchada a la selección?

R: Sinceramente no lo noto, entiendo que la gente necesite resultados para engancharse y eso le vamos a intentar dar el miércoles.

P: Se espera a una Eslovaquia encerrada en su terreno, ¿cuál será la clave para ganar?

R: Esperamos un partido similar al de Suecia en el que tendremos que mover muy rápido el balón de lado a lado para generar espacios y ocasiones de gol. La clave va a estar en la concentración los 90 minutos, controlar sus transiciones y estar finos de cara a puerta.

P: Morata necesitaba el gol tras sentir el rechazo de la grada.

R: Al final hay que apoyar a todos los jugadores. Es verdad que en el primer partido tuvo ocasiones que no metió pero él es el primero que quiere hacer goles. En el segundo partido demostró que puede marcar. Estoy muy contento por verle resarcirse. Esperemos que la gente le apoye, pero si no vamos a estar nosotros en el vestuario para apoyarle que es suficiente para él.

P: Está a un paso de dejar atrás a nombres como David Villa y Fernando Torres como máximo goleador de España en las Eurocopas.

R: Sus números están ahí, con las internacionalidades que lleva ha conseguido muchísimos goles que otros grandísimos futbolistas no han conseguido. Eso habla mucho de Morata. Tenemos que apoyarle. Es un jugador muy importante para nosotros. Ojalá supere ese récord en esta Eurocopa.

P: No es normal que Luis Enrique hable de forma individual de nadie y menos como hizo con Morata.

R: Me parece muy bien porque somos un equipo, obviamente el mister ha demostrado que es nuestro líder y defendió muchísimo a Morata. Uno por uno le defendemos porque vamos a muerte con él y con el resto de jugadores que hay aquí. Eso habla mucho del grupo y es parte fundamental del equipo.

P: ¿Hay que retocar el sistema?

R: El equipo tiene muchas variantes, jugadores que nos podemos acoplar a un sistema u otro pero la idea del mister es la adecuada, generamos muchas ocasiones y nos falta un resultado para que las cosas se miren de otra forma.

P: Escuchándole entonces a España solo le falta contundencia...

R: Sí, estamos dominando muchísimas fases del juego, elaborando mucho en los partidos y lo que nos ha faltado es definir mejor en los dos primeros partidos. Espero que llegue en el tercero y podamos ganar.

P: ¿Hay ambiente de final?

R: Por supuesto, la gente está muy mentalizada, concentrada en un partido que es una final para nosotros. Empieza desde ya la Eurocopa de las eliminatorias. Es como si fuese un partido de dieciseisavos.

P: ¿Nos hemos caído del grupo de favoritas?

R: Nunca me ha gustado ir de favorita, en un campo puede ganar cualquiera y es lo bonito del fútbol. Nosotros nos centramos en ganar el miércoles.

P: ¿Qué selección le ha gustado en la Eurocopa?

R: Me gusta mucho Italia, está haciendo un gran torneo, y Francia tiene un equipo muy compensado que va a ser muy difícil de batir.

P: Después de todo lo que se está hablando, España puede acabar primera y recuperar el optimismo. ¿Han mirado opciones de cruces?

R: No he mirado nada, solo pienso en ganar y pasar con 5 puntos. Tenemos que hacer nuestro trabajo y ya miraremos cómo pasamos para ver el próximo rival. EFE