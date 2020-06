Sarri: 'En este momento no podemos dar mucho más'

Roma, 17 jun (EFE).- Maurizio Sarri, técnico del Juventus Turín, lamentó este miércoles el revés en la tanda de penaltis (4-2) sufrido contra el Nápoles en la final de la Copa Italia y consideró que en este momento a su equipo le falta 'brillantez', por lo que sus jugadores no pueden 'dar mucho más'.

'Estoy decepcionado por los chicos, por el club y los aficionados. En este momento no podemos dar mucho más, por cuestiones físicas y por unas bajas importantes (el argentino Gonzalo Higuaín, entre otros). Hicimos el partido con atención, pero en este momento nos falta brillantez', afirmó Sarri al acabar el encuentro en la televisión nacional italiana 'Rai'.

El Juventus regresó a competir tras tres meses de parón con un 0-0 contra el Milan en la semifinal copera y, tras avanzar a la final, acabó otro duelo sin goles antes de rendirse en los penaltis contra el Nápoles en el Olímpico de Roma.

El portugués Cristiano Ronaldo, quien creó el único peligro del Juventus, sin batir al meta rival, disputó un encuentro gris y Sarri reconoció que el luso todavía no está al máximo.

'A Cristiano le vi como a los demás. A nivel de condición física le falta un poco de esa brillantez que le permitiría hacer las cosas de la mejor forma, pero en este momento puede pasar', afirmó.

'A mis jugadores no les he dicho mucho, estaba muy enfadado y decepcionado. Ahora es mejor no decir nada, hablaremos más tarde o mañana (por este jueves)', concluyó. EFE.