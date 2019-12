Saúl: 'Cuando hemos fallado el penalti se me han venido muchos fantasmas'

Madrid, 11 dic (EFE).- El centrocampista del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez admitió tras la victoria ante el Lokomotiv de Moscú ruso (2-0) que les da la clasificación a octavos de final de la Liga de Campeones que cuando ha fallado el primer penalti el inglés Kieran Trippier se le han venido 'muchos fantasmas del pasado' a la mente.

'La verdad es que se me han venido muchos fantasmas del pasado, porque hemos empezado bien el partido, tener esa tranquilidad y afrontar esta final de otra manera era importante para nosotros, al ver que no podíamos materializarlo... Pero me ha dejado tranquilo la respuesta del equipo, aunque si no hubiéramos conseguido un gol pronto habría penalizado más', explicó tras el encuentro.

Saúl admitió que se han quitado un peso de encima al romper una racha de cuatro partidos sin ganar.

'Desde Granada creo que el equipo está jugando bastante bien, pero no hemos conseguido las victorias, hoy hemos logrado las dos cosas, nos vamos tranquilos, conseguir meter goles que es lo que nos estaba faltando en otros partidos', añadió.

Respecto al autor del primer gol, el portugués Joao Félix, que anotó su tanto en el segundo penalti del que dispuso el conjunto rojiblanco, Saúl pidió no personalizar la victoria.

'Creo que hoy no es el momento de remarcar a un jugador por encima de nadie, el equipo ha hecho un partido muy bueno, destacaría más la atención de Hermoso, Felipe o Lodi cundo perdíamos un balón podíamos salir gracias a la presión de ellos, y hemos podido tener más ocasiones', consideró.

El centrocampista ilicitano también agradeció el apoyo de la grada del Wanda Metropolitano.

'Ellos siempre han estado, en los montos malos y los buenos, es de agradecer que en estas dudas que hemos generado la gente siga viniendo, animando, y hay que agradecérselo a ellos. Hoy hemos conseguido brindarles una victoria y un buen juego', concluyó. EFE

