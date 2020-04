Saúl explica cómo combina la dieta vegetariana y el deporte profesional

Madrid 28 abr (EFE).- El centrocampista del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez sigue desde hace algo más de dos años una dieta vegetariana, que decidió adoptar a partir de sufrir una grave dolencia en el riñón, y este martes estuvo explicando a través de las redes sociales cómo la compatibiliza con el deporte profesional.

'Yo empecé por problemas de salud, por el tema del riñón, llevo dos años y medio o tres, y si tuviera que decir si lo recomiendo o no, ahora mismo diría que sí, eso sí, bien asesorado. Creo que es lo más adecuado para rendir al máximo nivel', explicó en un directo en su perfil de Instagram el centrocampista ilicitano.

Saúl jugó durante más de un año con un catéter interno en el riñón izquierdo, después de haber sufrido un traumatismo renal en febrero de 2015 por un golpe durante un partido de Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen alemán. Anteriormente había sido operado de un cólico nefrítico, cuando estuvo cedido en el Rayo Vallecano.

Junto a su nutricionista personal, Jonathan Ondina, que ha ejercido esta labor en equipos como el Valencia, Saúl explicó que tras haber cambiado de dieta ha mejorado su descanso y que hace un año que no toma ningún antiinflamatorio. 'No sé si es cien por cien por la alimentación, pero sé que me ha ayudado', opinó.

El centrocampista recomendó a sus seguidores que estén interesados en hacer una dieta que esté 'bien estructurada' y sea 'asesorada por un profesional'

'Hay que asesorarse por un profesional, yo no sé nada, pero me asesoro de alguien en quien confío plenamente. Yo empecé por el tema del riñón, pero ahora sigo porque quiero mejorar mi rendimiento', añadió.

Según explicó, el centrocampista rojiblanco no suele comer antes de los partidos y 'no toma nada' durante los descansos de los encuentros, a diferencia de otros jugadores, ya que para él la peor sensación es que comer o beber en exceso le provoque dolor de estómago al jugar.

Saúl y su nutricionista estuvieron respondiendo a las dudas de sus seguidores en redes sociales. En una de ellas, le preguntaron por una marca de nutrición que patrocina al Atlético Femenino, sobre la cual el jugador dijo que 'no está a favor' de que esté 'en ningún deporte'.

'El fútbol es un negocio, la gente acepta publicidad de cualquier cosa, y luego están los valores de cada uno de querer aceptarlo o no. Yo he tenido ofertas de productos que no me representan y no he aceptado, pero en otro momento a lo mejor lo necesitas, y sí lo aceptas', argumentó.

El centrocampista rojiblanco también aprovechó el directo para mostrar su pésame por el fallecimiento del exjugador y comentarista británico Michael Robinson. 'Mandar el pésame y toda la fuerza posible a su familia', deseó Saúl Ñíguez. EFE.

1011340