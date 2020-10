Saúl, Giménez y Lodi, bajas en Vigo; Torreira y Sanabria, en la convocatoria

Madrid, 16 oct (EFE).- La convocatoria de 22 jugadores de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, confirmó este viernes las bajas por lesión de Saúl Ñíguez, José María Giménez y Renan Lodi, además de Sime Vrsaljko, para el partido contra el Celta en Balaídos, donde se estrena Lucas Torreira y va citado Juan Manuel Sanabria, centrocampista uruguayo del filial de Segunda División B.

'No viajan a Vigo Giménez y Saúl, que no se ejercitaron con el grupo en las últimas sesiones debido a las molestias que arrastraron durante la semana, ni Renan Lodi, que regresó de sus compromisos internacionales con Brasil con una contractura muscular', anunció esta tarde el club sobre las ausencias de los tres jugadores, habituales titulares en los esquemas del entrenador argentino.

Giménez aún no se ha estrenado esta temporada en competición oficial. Su positivo por Covid-19 le apartó de los primeros tres choques de Liga del Atlético y ahora lo harán unas molestias musculares que le han impedido entrenarse con el grupo durante toda la semana. Tampoco viaja Saúl, que no se ejercita desde el lunes con el grupo y cuyo puesto en el once será para Lucas Torreira.

Renan Lodi, mientras, no se entrenó este viernes por la citada contractura, que al menos pone en seria duda su participación en el encuentro de la Liga de Campeones del próximo miércoles contra el Bayern Múnich en Alemania e incluso en el siguiente ante el Betis.

Tampoco está disponible Sime Vrsaljko, de baja hasta el próximo mes de diciembre por una 'resección artroscópica de plica cicatricial en la rodilla izquierda'.

En la lista, en cambio, sí figura Hermoso, ya restablecido de una sobrecarga; debuta Lucas Torreira, inscrito el día 5 de octubre, que ha estado convocado por la selección uruguaya, que se estrenó el jueves en un entrenamiento con el Atlético y que apunta a titular en Vigo; y entran tres jugadores del filial: el centrocampista Sanabria, el delantero Sergio Camello y el lateral Ricard.

Los porteros Jan Oblak e Ivo Grbic; los defensas Kieran Trippier, Stefan Savic, Felipe Monteiro y Manu Sánchez; los medios Koke Resurrección y Héctor Herrera; los extremos Víctor Machín, 'Vitolo', Thomas Lemar y Yannick Carrasco; y los atacantes Marcos Llorente, Ángel Correa, Luis Suárez, Diego Costa, Ivan Saponjic y Joao Félix completan la convocatoria de 22 hombres. EFE