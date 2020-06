Saúl, sobre los penaltis: 'A cámara lenta, todo puede magnificarse'

Madrid, 27 jun (EFE).- El centrocampista del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez consideró sobre los dos penaltis señalados este sábado durante la victoria contra el Alavés (2-1), uno del alavesista Rubén Duarte y otro a su compañero Koke Resurrección, que 'cuando se ven las jugadas a cámara lenta todo puede magnificarse', en referencia al videoarbitraje (VAR).

'No lo he visto (el penalti). Ha decidido el VAR que sea penalti y hay que aceptarlo y punto, igual que el nuestro. Cuando se ven las jugadas a cámara lenta todo puede magnificarse', dijo Saúl a 'Movistar LaLiga' tras el encuentro en el Wanda Metropolitano.

El centrocampista ilicitano, autor del primer gol de su equipo, se mostró 'muy contento' del partido realizado por su equipo, contra un equipo 'muy duro' que en la primera parte estaba 'muy metido atrás' y al Atlético le faltó 'profundidad'.

'En la segunda parte se han abierto un poco con el gol y hemos podido hacer daño con los cambios, como siempre hacemos, los cambios siempre ayudan, la primera parte ha costado, hemos cansado al rival y es importante tener una plantilla competitiva', añadió.

Saúl dijo que no le preocupa que el Atlético llegue tantas veces con 0-0 al descanso. 'Muchas veces ha sido porque no estábamos bien y eso sí nos preocupaba, o hemos tenido muchas ocasiones y no las hemos hecho efectivas, y esta vez no es que nos preocupase, porque el partido era diferente, el equipo ha salido bien', explicó.

El medio rojiblanco resaltó que el Atlético 'lleva una dinámica buena', con cuatro victorias seguidas en LaLiga Santander por primera vez en esta campaña. 'No lo habíamos conseguido todavía, eso habla muy bien del trabajo del equipo', finalizó. EFE

