Savic: 'Estamos atacando más, veo al equipo bien jugando así'

Redacción deportes, 2 nov (EFE).- El central montenegrino del Atlético de Madrid Stefan Savic admitió que el equipo madrileño está 'atacando más' en este inicio de temporada y lo ve 'bien jugando así', aunque también es consciente de que a veces 'hay que defender abajo'.

'Estamos atacando mucho más, esto es lo que querían ustedes (en referencia a los medios de comunicación), que ataquemos más. Veo al equipo bien jugando así, a veces hay que atacar, a veces hay que defender abajo y el equipo es consciente de cuando tenemos que jugar así', consideró Savic en la víspera del partido de Liga de Campeones contra el Lokomotiv Moscú ruso.

Preguntado por si esta mayor tendencia atacante del equipo puede complicar más los partidos a los defensores, el futbolista balcánico explicó que a ellos les toca 'aguantar al equipo y mantener la línea alta'. 'Creo que lo estamos haciendo bastante bien, al equipo le veo muy bien jugando así', añadió.

Savic no cree que esta mayor tendencia ofensiva provoque que echen de menos un centrocampista más posicional o con mayor esfuerzo defensivo tras la salida del ghanés Thomas Partey al Arsenal inglés.

'Yo creo que no hay mucho que hablar sobre la gente que no está aquí, porque tenemos otros jugadores que juegan en el medio campo que son muy importantes y nos dan mucho', zanjó el central.

El futbolista montenegrino negó que haber perdido en la primera jornada contra el Bayern Múnich alemán (4-0) les haya generado más presión, porque bajo su punto de vista 'cada partido en el Atlético es una presión' y el equipo mostró su capacidad de respuesta en el duelo que ganaron al Sazlburgo austríaco (3-2).

'Contra el Salzburgo hicimos un gran partido, el equipo respondió, después del 1-2, se vio fuerte, y lo que es más importante, el equipo muestra que está vivo, que sabe responder y que está unido', añadió Savic.

En esa mayor vocación atacante del Atlético destaca el portugués Joao Félix, que viene de marcar dos dobletes en los dos últimos encuentros, contra el Salzburgo y Osasuna (1-3), un jugador al que sus compañeros vieron 'desde el primer entrenamiento que era un jugador diferente', describió Savic.

'Sabíamos que el primer año no iba a ser fácil para él, pero en la temporada pasada también tuvo grandes momentos donde mostró su potencial, su calidad, este año tiene esta regularidad que le faltaba el año pasado y estamos muy contentos con él porque es un jugador que puede resolver un partido en una jugada. Tenemos que dejarle porque tiene mucho margen para crecer y estamos contentos de tenerle con nosotros porque nos puede dar muchas alegrías', opinó.

Preguntado por su compañero inglés Kieran Trippier, por cuyo lateral derecho han llegado varios de los goles que el Atlético ha encajado en esta Liga de Campeones, Savic dijo que le ve 'muy bien' aunque puede ser que 'con la acumulación de partidos pase momentos difíciles', ya que es el único lateral derecho disponible.

'Es un jugador muy importante para nosotros, se integró muy bien en el grupo, el equipo le quiere mucho y nos puede dar mucho. Cuando se recupere (el croata Sime) Vrsaljko tendremos más opciones, seguro que le va a ayudar a él y a nosotros como equipo', añadió.

El que sí se ha recuperado recientemente es el central uruguayo José María Giménez, que entre el aislamiento por coronavirus y unos problemas musculares no había podido debutar hasta el sábado pasado ante Osasuna, un jugador 'muy importante' porque es 'joven (25 años) pero tiene mucha experiencia', explicó Savic sobre su compañero, que inicia su séptima temporada en el Atlético.

'Seguro que nos va a aportar mucho en la fase defensiva con su juego, su responsabilidad, y estamos contentos porque en esa posición tenemos cuatro centrales que pueden responder en cualquier momento', apuntó el defensor, que hizo a continuación una mención a la unidad del vestuario rojiblanco.

'No solo le veo a él bien, veo a todo el equipo muy bien, como cuando celebramos el tercer gol de (Lucas) Torreira contra Osasuna, vimos a todos los jugadores, el ejemplo de (Ivan) Saponjic que no ha jugado ni un minuto y ha celebrado como si hubiera marcado él y eso demuestra que lo jugadores están pensando en el trabajo de todo el equipo, no solo en el personal', sentenció Savic. EFE

