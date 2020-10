Scariolo: 'Entrenar a España es fuente de títulos, pero también de diversión'

Roma, 10 oct (EFE).- El italiano Sergio Scariolo agradeció este sábado a los Toronto Raptors, de los que es entrenador asistente, por darle la oportunidad de renovar su contrato con la selección española, a la que dirigirá hasta 2024 y que 'es fuente de títulos, pero también de diversión'.

'Los Raptors me permitieron, con un esfuerzo por el que estoy agradecido, seguir entrenando a la selección española. Eso es fuente de títulos, pero también de placer, es algo que hago divirtiéndome mucho', afirmó Scariolo, quien participó en el Festival del Deporte, organizado por el diario italiano 'La Gazzetta dello Sport'.

El entrenador de Brescia (norte de Italia), que ganó el Mundial de 2019 y tres títulos europeos con la selección española, subrayó que su experiencia en España le ha permitido aumentar su nivel, también gracias a campeones como Pau Gasol.

'Los grandes jugadores de España me dieron muchísimo, me enseñaron bajo todos los puntos de vista. Los grandes jugadores son los que te ayudan y te obligan a mejorar, a fallar muy poco. Cuando ves que a un jugador tuyo le entrena (el estadounidense) Phil Jackson (como a Pau Gasol en los Lakers de Los Ángeles) y luego viene contigo, te preparas al máximo porque no quieres que haya un bajón de nivel', reconoció.

Scariolo aseguró además que su relación con el presidente federal, Jorge Garbajosa, es excelente.

'Fue raro, empecé a entrenarle en Vitoria cuando era un niño, me volví a encontrar con él en Málaga, dónde la idea era que él fuera la estrella, y ganamos el campeonato. Y luego le tuve en el Chimki, en la Selección. Tenemos una relación en la que nos entendemos bien, podemos estar un mes sin vernos, pero sabemos que cuando hay que decidir algo es fácil hacerlo', dijo.

'Hay cariño y aprecio, pero luego la relación es profesional, hay que ganar partidos, ganar medallas. El talento, considerado que los jugadores de las últimas generaciones están cerca del fin de sus carreras, bajará. Esperemos buscar otros recursos para seguir siendo competitivos', agregó.

Scariolo, que colabora con el estadounidense Nick Nurse en los Toronto Raptors, contó anécdotas sobre el título NBA de 2019 conquistado contra Golden State y reconoció que sigue impactado con los 'ríos de champán' que vio en el vestuario.

'Yo nunca he tomado una gota de alcohol, porque no me gusta, pero nunca he visto tanto champán, había 20 centímetros de champán en el suelo en el vestuario. Y por primera vez vi las máscaras de buceo con las que querían protegerse los ojos de las tapas de las botellas. Fue curioso, bueno', afirmó.

Y sobre el estadounidense Kawhi Leonard, protagonista de ese título, aseguró que es un 'chico tranquilo, con una gran consideración de sí mismo, más que justificada, y está orientado a hacer las cosas que hacen ganar el equipo. Nació como un grandísimo defensor y se afirmó como un gran delantero'. EFE