Scariolo: 'Estoy encantado con la reacción del equipo'

Saitama, 29 jul (EFE).- El entrenador de la selección española de baloncesto, Sergio Scariolo, que se impuso este jueves por 81-71 a Argentina, se mostró 'encantado con la reacción' de su equipo tras el 0-10 inicial del conjunto argentino y destacó la labor de defensa para ganar el partido y asegurar el pase a los cuartos de final.

'Estoy encantado con la gran reacción que tuvo el equipo después del inicio, creo que íbamos perdiendo de 10 al principio, y no estábamos alertados de la dureza, la intensidad y el talento que Argentina podía poner en pista', explicó el entrenador italiano en la rueda de prensa posterior al partido en el Saitama Super Arena.

Scariolo recalcó que gracias a esa reacción antes de acabar el primer cuarto habían igualado el duelo (16-15, min. 8) y tuvieron 'un mayor control del balón' después de varias pérdidas, pararon 'la transición de (Facundo) Campazzo' y alargaron la diferencia 'defendiendo mejor a (Nico) Laprovittola que estuvo muy inspirado hoy'.

'Estoy realmente agradecido con el esfuerzo de nuestros veteranos, es increíble el corazón con el que juegan, y agradecido con el paso adelante de otros jugadores más jóvenes como Willy, y esperando a más pasos adelante de más jugaores, porque necesitamos una contribución de alto nivel de todo el equipo para competir contra este tipo de equipos. Vamos 2-0 y hemos superado a dos equipos muy fuertes', analizó.

El próximo rival de España será Eslovenia, al que se enfrentarán el domingo (17.20 horas locales, 10.20 CET) para decidir quién será el primero del grupo C, un equipo que ha ganado los dos partidos contra Argentina y Japón anotando más de 100 puntos, con Luka Doncic como gran amenaza.

'Lo que más me impacta no son tanto los números que cosecha, sino la sensación que este equipo está dando a todo el mundo, parece imbatible, y él parece imparable. Luka no ha perdido un partido con la selección eslovena y es un dato, no es solo número y estadística, es un ganador que arrastra a un equipo bueno, que ha encontrado una forma de seguirle muy buena y será interesante', explicó.

Contra el conjunto esloveno, que juega un baloncesto veloz y a muchos puntos, Scariolo dijo que no van a renunciar a su estilo de juego.

'Hoy nos ha costado mucho ganar a Argentina, ellos les pasaron por encima el otro día... Será tarea difícil, veremos cómo intentar hacer nuestro mejor planteamiento sin traicionar nuestra identidad, porque no se cambia de forma de jugar en dos días, y no lo queremos hacer', finalizó. EFE

