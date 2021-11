Schelotto cree que no es hora de análisis, sino de intentar ir a Catar 2022

Asunción, 9 nov (EFE).- El entrenador de la selección paraguaya de fútbol, el argentino Guillermo Barros Schelotto, enfatizó este martes que ahora no es tiempo de analizar lo ocurrido en las eliminatorias sudamericanas, sino que hay que poner el foco en intentar clasificar a Catar 2022.

Así lo sostuvo el seleccionador en rueda de prensa previa al estreno que tendrá en el banquillo paraguayo cuando se enfrente a Chile este jueves en el estadio Defensores del Chaco.

'Estamos en una instancia donde tenemos seis partidos y definir nuestro futuro mundial o no. Ir para atrás no sirve de nada, hoy no tenemos el tiempo de pensar qué pasó, nos queda esto, seamos positivos, apoyemos a los jugadores, a este grupo y tratemos de ganarle a Chile, es el primer paso que tenemos dar', subrayó.

En este sentido, Barros Schelotto señaló que no podrá darle una idea de juego al equipo por los pocos entrenamientos que tendrá pero van a prepararse para 'enfrentar a cada rival' e ir por la victoria.

'Los veo bien, me resultó muy buena la actitud con la que han llegado. Es un grupo fuerte, que sabe que el jueves es la primera final (...) Me da una alegría muy grande ver eso en los jugadores, la recepción y la fuerza', destacó el exentrenador del Boca Juniors argentino.

En la rueda de prensa también estuvo el capitán de la albirroja, Gustavo Gómez, quien fue dirigido por el argentino durante su etapa en el Lanús de ese país, dijo que el grupo mantiene 'la misma ilusión' y está 'motivado'.

'Conozco al cuerpo técnico, la mentalidad que tienen de ganar siempre, tener hambre de gloria, eso nos va a ayudar muchísimo. El grupo está motivado, tengo seguridad de que vamos a hacer un buen partido', opinó.

Gómez reconoció que el juego ante Chile será decisivo ya que, en caso de ganar, permitirá a Paraguay estar en la pelea por una plaza para Catar y reconoció que él 'cambiaría muchas cosas' por poder tener la posibilidad de jugar un Mundial con el seleccionado.

Paraguay se enfrentará este jueves a Chile y luego visitará a Colombia. Actualmente, la Albirroja tiene 12 puntos y se ubica en la octava plaza de la clasificación, que es encabezada por Brasil y Argentina. EFE

