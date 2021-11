Schelotto se estrena en la Albirroja ante Chile, un rival directo

Asunción, 10 nov (EFE).- El flamante entrenador de la selección paraguaya de fútbol, el argentino Guillermo Barros Schelotto, tendrá un duro debut este jueves al frente de la albirroja al enfrentarse con Chile por Eliminatorias sudamericanas, un rival directo para seguir soñando con un cupo para Catar 2022.

El conjunto paraguayo pasa por un difícil momento debido a que sufrió dos derrotas consecutivas, la última de ellas fue la más dolorosa debido a que fue goleado 4-0 por Bolivia.

Esta serie de resultados llevaron a la destitución del argentino Eduardo Berizzo al frente del equipo y a la Albirroja a la octava posición, con 12 unidades, por lo que necesita un triunfo impostergable para mantener su sueño de clasificar.

Barros Schelotto destacó este martes en rueda de prensa que se encontró con un equipo con buen estado de ánimo y comprometidos con la causa, por lo que instó a los fanáticos de Paraguay a que vayan a colmar el estadio Defensores del Chaco para alentar a sus futbolistas.

'Estamos en una instancia donde tenemos seis partidos y definir nuestro futuro mundial o no. Ir para atrás no sirve de nada, hoy no tenemos el tiempo de pensar qué pasó, nos queda esto, seamos positivos, apoyemos a los jugadores, a este grupo y tratemos de ganarle a Chile, es el primer paso que tenemos dar', subrayó el argentino.

En frente estará Chile, que viene en plena remontada en la clasificación tras dos victorias consecutivas que lo llevaron a la sexta posición -solo tres unidades por debajo de Uruguay- por lo que querrá consolidar este buen momento con un tercer triunfo.

Sin embargo, el conjunto dirigido por el uruguayo Martín Lasarte tendrá que suplir bajas importantes como la de los centrocampistas Charles Aránguiz, por lesión, y Erick Pulgar, por suspensión.

Según sostiene la prensa local, Tomás Alarcón Claudio Baeza, Pablo Galdames e Ignacio Saavedra son los que se estarían disputando estos puestos que dejan vacantes los dos centrocampistas en el once titular.

-Alineaciones probables:

Paraguay: Antony Silva; Juan Escobar, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso; Ángel Cardozo, Matías Rojas, Mathias Villasanti, Miguel Almirón; Alejandro Romero y Antonio Sanabria.

Entrenador: Guillermo Barros Schelotto.

Chile: Claudio Bravo; Gary Medel, Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Eugenio Mena; Tomás Alarcón, Diego Valdés, Arturo Vidal; Alexis Sánchez, Ben Brereton y Eduardo Vargas.

Entrenador: Martín Lasarte.

Árbitro: El argentino Patricio Lostau.

Estadio: Defensores del Chaco, en Asunción.

Hora: 20:00 hora local (23:00 GMT). EFE

asu-fa/cav