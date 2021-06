Schick: 'Si lo hubiera pensado ni siquiera lo hubiera intentado'

Redacción deportes, 17 jun (EFE).- El delantero de la República Checa Patrik Schick mostró su confianza en que su equipo cierre la clasificación para los octavos de final de la Eurocopa en el partido contra Croacia, después de haber vencido a Escocia con dos goles suyos, el segundo desde el centro del campo y catalogado ya como el mejor del torneo.

El doblete firmado en Hampden Park, en Glasgow, ha disparado la proyección del atacante del Bayer Leverkusen, sobre el que se sostienen las opciones ofensivas del combinado checo.

Días después de aquél encuentro que dio tres puntos a la República Checa y proyectó por todas partes su imagen, Schick aún da vueltas a la actuación frente Escocia.

Cuando ejecutó el disparo desde casi cincuenta metros no confiaba en que el balón alcanzara la red: 'Por un momento no podía creer que el balón terminara en la red. La pelota voló durante mucho tiempo. Pero cuando finalmente entró en la portería no lo podía creer. De pronto todo el estadio se quedó en silencio menos unos pocos aficionados checos que comenzaron a celebrarlo. Fue una gran alegría y un momento que nunca olvidaré'.

'No sé cuanto tiempo tardó, pero recuerdo haber visto la pelota volar y su trayectoria. Y cuando estaba a mitad de camino empecé a creer ya que caería en la portería. Y así sucedió', añadió el atacante del Bayer Leverkusen, que recordó como decidió ejecutar la acción.

'Vi durante el partido que el portero estaba casi siempre fuera de la portería y en el momento en el que el jugador escocés disparó y el balón rebotó hacia el centro del campo intenté sacarlo lo antes posible para que el portero no tuviera oportunidad de regresar a tiempo. Luego pegué a la pelota', describió Schick.

El delantero de la República Checa reconoció que la ejecución del tiro fue instintiva. 'Si lo hubiera pensado ni siquiera lo hubiera intentado', apuntó.

Schick asume que a partir de ahora los porteros rivales pueden estar más pendientes de esa posibilidad: 'Recordarán antes del partido que puedo intentarlo, pero un gol así no ocurre tan a menudo y no creo que haya algo igual durante el torneo'.

El tanto puede ser el mejor de la Eurocopa. 'Es impensable que pueda formar parte de un grupo de futbolistas que han marcado goles maravillosos en el pasado y que este forme parte de todo eso. No esperaba que algo así me ocurriera', subrayó.

'Los delanteros necesitan marcar para tener confianza. Así que ahora nos sentimos con menos presión. Antes del partido contra Escocia estaba nervioso y puede que se notara antes del partido. Estábamos nerviosos. Por eso fue importante la victoria.Ahora tenemos una buena posición en el grupo y esperamos el partido del viernes contra Croacia para ver nuestra situación en qué queda. Puede ser crucial', aventuró el jugador checo.

Sin embargo, Schick descarta que el resultado sea definitivo: 'En el fondo no se decide nada. Los croatas irán al partido con la necesidad de que tienen que ganar y lucharán desde el principio. Será mucho más difícil para nosotros'.

El delantero del Bayer Leverkusen aventura un duelo diferente al que afrontaron contra Escocia.

'No será el mismo partido. Los croatas querrán tener más el balón y debemos estar más concentrados en defensa. Tenemos que intentar no darles opciones porque en cuanto tengan una opción pueden castigarnos más que Escocia. Es importante defenderse bien y tratar de aprovechar cualquier oportunidad que tengamos', advirtió. EFE