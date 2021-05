Schmid: 'No me puedo creer esta victoria, no estaba previsto venir al Giro'

Redacción deportes, 19 may (EFE).- El suizo Mauro Schmid (Qhubeka), ganador de la etapa del 'sterrato', apenas se podía creer su victoria, ya que fue incluido en el equipo del Giro unas semanas antes del comienzo de la ronda italiana el pasado día 8 de mayo.

'No puedo creerlo porque llegué al equipo del Giro unas dos semanas antes de que comenzara. Mi preparación fue bastante buena, pero nunca pensé al comienzo de la temporada que haría una gran vuelta', dijo el ganador en la meta de Montalcino.

El joven de 21 años, nacido en Bulach, afrontó la etapa con ilusión por tratarse de una mini-Strade Bianche, pero sin olvidar el 'sufrimiento' de los primeros diez días de Giro.

'En los últimos 10 días he sufrido tanto que a veces no podía seguir el ritmo. Hoy sabía que tenía que ir a luchar porque amo la Strade Bianche, amo los caminos de grava. Cuando estaba en las pistas de tierra sentía tener unas piernas estupendas, me recuperé muy bien durante el día de descanso', destacó.

Schmid ganó el pulso al esprint al italiano Alessandro Covi (UAE Emirates), quien antes le puso en apuros.

'Sabía que Covi era muy fuerte. Casi me descuelga en la escalada, pero sabía que tenía que quedarme a su rueda. No sabía si los perseguidores estaban cerca o lejos. Entonces traté de no tirar más y esperar para el sprint y dar lo mejor de mí. Cuando vi el final, ya no sentí mis piernas y simplemente fui hacia la línea', concluyó. EFE

