Schreuder: “Este partido no ha tenido nada que ver con el del Granada”

Valencia (España), 2 may (EFE).- El entrenador ayudante del Barcelona, Alfred Schreuder, se mostró satisfecho por el triunfo logrado en el campo del Valencia y subrayó que el choque no tuvo “nada que ver” con el que perdieron el pasado jueves con el Granada.

“El equipo ha tenido una reacción muy buena después del primer gol y creo que hemos merecido la victoria. Jugar en Valencia nunca es fácil. Dominamos en la primera parte y después de su gol fue difícil pero demostramos mucho carácter”, resaltó el técnico ayudante de Ronald Koeman.

Schreuder admitió que contra el Granada “hubo dos o tres momentos” en los que no defendieron bien algo que cree que no pasó en Mestalla, pero en cualquier caso pidió mirar adelante.

“No tenemos que mirar atrás. Eso no se puede cambiar. Hay que pensar en el Atlético, no podemos cambiar lo que pasó ante el Granada. Lo tenemos en nuestras manos”, recordó.

“Está todo muy apretado pero estamos ahí. No tenemos que mirar a otros equipos si no a nosotros mismos. Creo que la semana que viene no será un partido definitivo hay que intentar ganar cuatro partidos”, remarcó.

El ayudante de Koeman recordó que “la distancia con el Atlético en enero era muy amplia, hemos tenido tres meses muy buenos y si ganamos la semana que viene estamos ahí”. EFE

