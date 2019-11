Schuster: “Entiendo la decepción de Robert Moreno”

Madrid, 19 nov (EFE).- El alemán Bernd Schuster, exfutbolista del Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, declaró este martes, sobre la marcha de Robert Moreno como seleccionador español, que entiende la reacción del técnico.

“Entiendo la decepción de Robert Moreno, aunque la sombra del Luis Enrique siempre ha estado detrás”, afirmó Schuster, en un acto en la Clínica Menorca de Madrid.

El exfutbolista admitió que la situación por la que pasa el técnico catalán no es “cómoda” pero comentó también que no le sorprendió: “siempre he pensado que Luis Enrique iba a volver, si no, ya hubieran fichado a otro entrenador”.

Schuster alabó el trabajo de Robert Moreno y comentó que no es “injusto” el trato hacia el técnico por parte de la Federación, aunque declaró que no se sabe como han quedado entre ellos.

Preguntado por James y por Bale, jugadores que no se entrenan con el grupo en el Real Madrid pero que sí han jugado con sus selecciones, el también exentrenador afirmó que las selecciones están “por encima de todo” y que un futbolista tiene la obligación de ir con su selección aunque “no esté disponible” en su club.

Sobre la destitución de Mauricio Pochettino en el Tottenham, Schuster ve el futuro del argentino lejos de España: “El tiene su vida en Londres, y sus pasos irán en esa dirección” afirmó. EFE .