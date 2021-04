Schuster: 'No veo a Messi en otro equipo, ahora está cómodo y es el jefe'

Madrid, 8 abr (EFE).- Bernd Schuster, exjugador del Real Madrid y Barcelona, declaró este jueves que no ve al argentino Leo Messi en otro equipo que no sea el Barcelona, en el que 'ahora se le nota cómodo y es el jefe de una plantilla con hambre'.

Schuster dio su opinión acerca del clásico del fútbol español que este sábado disputarán el Barcelona y Real Madrid, segundo y tercero de la clasificación, respectivamente, y separados por solo dos puntos.

'Esta vez no tengo favorito, los dos vienen muy bien, están en buena forma y llegan en buenas condiciones. Creo que se puede garantizar un clásico de mucha calidad. Quedan muchos partidos, pero para cualquiera de los dos ganar sería un golpe importante, aunque hasta el final también estará el Atlético', dijo Schuster, en alusión al líder del campeonato, con ventaja de un punto sobre el Barcelona y tres sobre el Real Madrid.

'Me alegro que después de tanto tiempo el Atlético esté arriba y me gustaría que ganara la Liga para que no siempre sean los mismos. Ha hecho muchos méritos con una temporada regular y sería bueno para la Liga', apuntó.

Sobre el argentino Leo Messi, Schuster opinó que 'no será' su último clásico. 'No veo a Messi en otro equipo ni en otra ciudad. La llegada de Joan Laporta a la presidencia le ha favorecido y estoy convencido que se queda'.

'Se ve un equipo nuevo, con hambre, con futuro y lleno de gente joven. Es el jefe, se le ve cómodo y se nota. Económicamente no tiene problemas y el tema deportivo es lo más importante', dijo Schuster, que acudió al 'Desafío Nacex', un torneo de pádel con la presencia de exjugadores del Real Madrid y Barcelona.

El entrenador alemán, que dirigió al Real Madrid la temporada 2007/2008, habló sobre el capitán del equipo blanco, Sergio Ramos, al que dirigió aquel curso.

'Si está en esa situación con su renovación será por algún motivo, eso está claro. No sé cuál es, porque hay que estar más cerca para conocerlo, pero algo hay. Lo veo igual fuera como dentro. Hablar de su futuro es especular', concluyó. EFE

