Schwartzman cree que 'con este nivel' no puede pensar en grandes resultados

Madrid, 5 may (EFE).- El argentino Diego Schwartzman, que perdió en su debut en el Masters 1.000 de Madrid ante el ruso Aslan Karatsev por 2-6, 6-4 y 6-1, afirmó que no ha está encontrando ritmo y que 'con este nivel' no puede pensar en grandes resultados en esta temporada de tierra.

'Con este nivel no puedo pensar en hacer final de Roma o semifinales de Roland Garros, no estoy encontrando el ritmo', dijo el bonaerense, que también lamentó en rueda de prensa: 'No he tenido mucha suerte con los sorteos. Mi último partido fue hace diez días'.

Respecto a la derrota de hoy, indicó que no cree 'que cambiase nada' en el tercer set.

'Yo estaba en dominio del partido, haciendo lo que tenía que hacer. Después de 6-2 y 2-0 él empezó a hacer muchos ganadores, muchos 'aces', sin errores. El partido se puso parejo, su nivel fue muy superior al mío. Fue muy difícil para mí, no tuve oportunidad', admitió. EFE