Schwartzman: 'Debería haber multa ejemplar por no jugar el tercer partido'

Madrid, 20 nov (EFE).- El tenista argentino Diego Schwartzman opinó que 'debería haber una multa ejemplar por no jugar el tercer partido' en una serie de la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis, en alusión a la decisión de Canadá de no jugar el doble dando la victoria a Estados Unidos por 6-0 y 6-0, que puede ser decisiva para elegir a los dos segundos mejores que pasarán a cuartos.

'Si el formato está para jugar tres partidos debería haber una multa ejemplar por no jugar el tercero. Luego, que cada uno haga lo que quiera, pero si influye tanto podría haber una multa para que ningún equipo piense en hacerlo', dijo Schwartzman, en conferencia de prensa.

El tenista argentino perdió su duelo individual frente al germano Jan-Lennard Struff en una pista en la que tuvo mucho apoyo de la afición blanquiazul.

'El apoyo de la gente fue espectacular. Ayudaron a que los partidos fueran competitivos y solo nos queda agradecer que estando lejos de casa vinieran acá. No nos merecíamos quedar fuera de esta manera porque podíamos haber ganado', señaló.

El capitán argentino de Copa Davis, Gastón Gaudio, también lamentó la derrota contra Alemania por 3-0 que podría suponer la eliminación, si en su segunda serie Chile pierde con Alemania.

'Si me pongo a analizar la semana en Madrid fuimos competitivos, que era lo que vinimos a buscar. Nadie tuvo una actitud para reprochar y todos se dejaron la vida en la cancha. De los tres puntos que se perdieron hoy, sentía que estábamos a un paso de ganar. Es una locura lo que pasó hoy porque el deporte es bastante ingrato', confesó.

Guido Pella perdió después con Philipp Kohlschreiber por 1-6, 6-3 y 6-4, en un partido que pensaba que podía ganar. 'Estoy con mucha bronca porque no me pasó muchas veces lo de hoy. Es un resultado injusto. Todos jugamos bien. No pensaba que iba a perder el partido, pero este deporte es una picadora. En lo mental es brutal y es una picadora de carne', concluyó Pella. EFE

1011041