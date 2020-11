Schwartzman: 'Durante esta semana he visto muchas cosas que mejorar'

Londres, 20 nov (EFE).- El argentino Diego Schwartzman aseguró que durante esta semana jugando contra los mejores tenistas del mundo se ha dado cuenta de que tiene muchas cosas que mejorar para volver a estas Finales ATP.

'Haber estado aquí significa mucho para mí', dijo el argentino en rueda de prensa tras perder con el ruso Daniil Medvedev. 'Me da un poco de bronca irme así, con partidos en los que fui superado, pero esperemos encontrar la forma de mejorar para el año que viene'

'Creo que me merezco estar aquí, me he ganado el derecho a estar aquí, pero también he visto durante esta semana que tengo mucho que mejora. Estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho, pero también siento que tengo que mejorar si quiero volver a tener la oportunidad de estar aquí', explicó el bonaerense.

El argentino, que cierra el año aquí con tres derrotas consecutivas, también hizo balance de su temporada.

'Si tengo que hacer un balance es un poco extraño, porque hay una mezcla de cosas. Decir que fue el mejor año de mi carrera es un poco raro, por todo lo que está pasando en el mundo'.

'Tuve semanas donde superé los objetivos que me planteé hace años. Mejoré en muchas cosas y fue un gran año. Gané muchas remontadas en distintas superficies', añadió.

Sin embargo, Schwartzman, que va a acabar el año como nueve del mundo, también resaltó las dificultades que ha vivido en estos meses.

'En total tuve seis u ocho días en los que pude estar libre, fuera de burbujas. Los otros cuatro meses estuve en hoteles encerrado, casi sin ver el sol en esta temporada de 'indoor'. Por eso estoy muy orgulloso, porque fui muy fuerte', reflexionó el 'peque'. EFE