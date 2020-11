Schwartzman: 'Fui superado'

Londres, 16 nov (EFE).- El tenista Diego Schwartzman explicó que fue 'superado' por Novak Djokovic en las Finales ATP, pero que el marcador (6-3 y 6-2) fue algo 'mentiroso'.

'No creo que haya estado a mal nivel, pero no creo que haya sido un partido para 6-3 y 6-2', dijo el bonaerense en rueda de prensa.

'Es difícil porque me parece que en líneas generales el resultado es mentiroso, pero a la vez no. No creo que jugué un mal partido, pero a la vez estuve lejos en casi todo momento', dijo Schwartzman, que ha perdido sus seis encuentros con el serbio.

'Hay cosas por mejorar, otras que las hice bien, pero fui superado', manifestó'. EFE.