Schwartzman gana a Gasquet en París allana el camino a Londres

París, 4 nov (EFE).- El argentino Diego Schwartzman se impuso este miércoles en su debut en el Masters 1.000 de París al francés Richard Gasquet, 7-5 y 6-3 en una hora y 25 minutos, lo que le acerca a su objetivo de jugar por vez primera las Finales ATP de Londres.

'Fuerza Diego', escribió en la cámara de la pista de París el argentino, en un mensaje que claramente iba dirigido a su compatriota y tocayo Maradona, operado esta noche.

Schwartzman se medirá en octavos de final contra el español Alejandro Davidovich, procedente de la fase previa y que, tras vencer en primera ronda el ruso Karen Khachanov, ganador en París en 2018, venció en segunda al francés Benjamin Bonzi, invitado por la organización, por 6-4 y 6-4.

El argentino demostró que está viviendo una temporada particular y venció a un rival que le había ganado en las tres citas anteriores.

El 'Peque' se mostró muy superior al francés desde el inicio del partido y, aunque Gasquet tuvo una reacción en el segundo set que igualó la contienda, el bonaerense no relajó la presión y acabó de forma muy superior a su rival.

Schwartzman se ha fijado como gran objetivo de la temporada convertirse en el primer argentino que disputa las Finales ATP de Londres desde que lo hiciera Juan Martín del Potro en 2013.

Para garantizárselo, debe alcanzar las semifinales. De lo contrario dependerá de los resultados del español Pablo Carreño, el canadiense Milos Raonic y el suizo Stan Wawrinka, que tendrían que ganar el torneo.

La victoria ante Gasquet le coloca en buena situación para lograr ese objetivo, tras la eliminación la víspera del italiano Matteo Berrettini, su principal rival por ese objetivo.

Sería la guinda de una gran temporada en la que el argentino ha superado muchas de sus metas.

En el pasado torneo de Roma logró, al fin, derrotar al español Rafael Nadal, en cuartos de final, antes de alcanzar su primera final de un Masters 1.000, que perdió contra el serbio Novak Djokovic.

Unas semanas más tarde disputó en Roland Garros sus primeras semifinales de un Grand Slam, tras derrotar en cuartos al austríaco Dominic Thiem, que venía de ganar el Abierto de Estados Unidos y que había jugado las dos anteriores finales en la tierra batida parisiense.

Aunque se quedó en puertas de la final, derrotado por Nadal, imparable en ese torneo, Schwartzman tuvo el premio suplementario de ingresar por vez primera en su carrera entre los 10 mejores.

Su siguiente rival es un español de 21 años, en progresión ascendente, al que ha ganado los dos duelos anteriores, ambos esta temporada, pero que en el último, en cuartos de final del pasado torneo de Colonia, le tuvo contra las cuerdas.

Davidovich estuvo 6-2, 5-2, cuando se vio abajo y acabó por perder 2-6, 7-6(3) y 6-1.

'Tuve el partido ganado, pero me puse muy nervioso y me lo remontó (...) Está claro que le tengo ganas, pero es un muy buen jugador, muy rápido, muy sólido. No puedo decir que le voy a ganar, pero tengo que hacer mi juego y ya veremos', afirmó el español, que en el Abierto de Australia se había inclinado en tres sets. EFE