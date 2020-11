Schwartzman: 'Jugar las Finales ATP de Londres sería maravilloso'

París, 2 nov (EFE).- El argentino Diego Schwartzman confía en salir de París con el billete para las Finales ATP de Londres, que reúnen a los 8 mejores de la temporada y que se han convertido en el principal objetivo del bonaerense para este final de curso.

'Londres es mi nuevo objetivo de fin de año y sería espectacular. Era algo que no pensaba hace unos meses y ahora es lo único que tengo en la cabeza. Ojalá que pueda conseguirlo', dijo el tenista en unas declaraciones distribuidas por la ATP.

Schwartzman parte en la mejor posición posible para lograr el último billete que queda para Londres. El argentino tiene ahora 3.285 puntos y, como el año pasado en París cayó en segunda ronda, muchas opciones de sumar.

Su principal rival es el italiano Matteo Berrettini, que tiene 210 puntos menos, pero al que se le restarán otros 200 el próximo lunes, los que consiguió el año pasado en Londres.

El transalpino también cayó en segunda ronda el año pasado, por lo que a Schwartzman le bastará con hacer lo mismo que el italiano en París para salir con el billete para Londres en el bolsillo.

Berrettini ya conoce su rival en segunda ronda, el estadounidense Marcos Giron, un tenista en buena forma que derrotó al español Albert Ramos por 6-3, 4-6 y 6-1, mientras que el argentino tendrá que esperar a este martes, cuando deben jugar el francés Richard Gasquet y el estadounidense Taylor Fritz.

Schwartzman afronta con ilusión el torneo de París, de donde espera salir como el primer argentino en las Finales ATP desde Juan Martín del Potro en 2013.

'Creo que tengo menos presión que los que vienen atrás, porque tengo un diferencia de puntos. A ellos no solo les tiene que ir bien, tienen que esperar que yo no gane partidos y seguir ganando', aseguró el 'Peque'.

El argentino había planteado su temporada para acabar entre los 10 mejores por vez primera en su carrera. Pero el año se le dio bien.

Por primera vez batió a Rafa Nadal, en los cuartos de final de Roma, torneo en el que disputó su primera final de un Masters 1.000, que perdió contra Novak Djokovic; y unas semanas más tarde alcanzó en Roland Garros sus primeras semifinales de un Grand Slam, lo que se tradujo en su ingreso en el 'top 10'.

'Tengo que entrar y seguir jugando bien, como vengo haciendo en las últimas semanas, es lo más importante. Prepararme y hacer lo posible para afrontar lo mejor posible los partidos', aseguró.

'A principios de año tenía como objetivo hacer 'top 10'. Ya estuve cerca hace dos años y este año también lo tenía cerca en el ránking. Arranqué bien el año, luego tuve una lesión y vino la pandemia. Lamentablemente, al volver, mis primeros torneos no fueron buenos y no me sentí cerca para nada. Luego, tras las remontadas en Roma y de jugar cada vez mejor en torneos grandes pude lograrlo', señaló.

El argentino ha ganado en solidez en su juego y en confianza en su tenis y eso se deja ver en la pista, donde ahora se siente capaz de derrotar a los mejores del circuito.

'Antes, cuando llegaba a cuartos de un Grand Slam tenía que ganarle a un 'top 50'. Eso era lo que me faltaba. O estar en semis de un Masters 1.000, como había estado el año pasado en Roma, y ganar ese partido. Dos partidos en esas instancias, en esos torneos contra los mejores del mundo, te dan muchos puntos y hacen la diferencia del ránking que tenía a ser 'top 10'. Yo había logrado ganar a muchos de esos jugadores, pero no en esas instancias tan importantes de los torneos grandes', explicó.

'Lo pude lograr en Roma y en Roland Garros (donde derrotó en cuartos al austríaco Dominic Thiem, cuarto del mundo). Eso fue la diferencia. También da confianza en que uno puede ganar y se prepara de otra forma para esos momentos. Si no estás bien preparado es difícil aprovechar esos momentos', comentó. EFE