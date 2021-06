Schwartzman: 'Me gustan 5 sets porque muestran trabajo que no se ve'

París, 5 jun (EFE).- Pletórico de confianza en París por su pase a los octavos de final de Roland Garros, el argentino Diego Schwartzman explicó que los partidos largos a cinco o cuatro sets le benefician porque sacan a relucir el trabajo fuera de la cancha.

Los partidos a 5 mangas 'valoran mucho la preparación y todo lo que no se ve que uno hace, lo que te cuidas en la alimentación, los descansos', explicó Schwartzman, quien arrolló este sábado al alemán Philipp Kohlschreiber, de 37 años, en solo tres mangas (6-4, 6-2 y 6-1).

'Cuando gano el primer set me digo: 'este partido no se me va a escapar', indicó el número 10 del mundo, quien opinó que los partidos largos le benefician por su buena preparación física.

Su rival de octavos saldrá del desenlace del choque entre el prodigio español Carlos Alcaraz (18 años) y el alemán Jan-Lennard Struff.

'El Peque' observó que este año la cancha está 'más rápida' cuando hace sol, lo que le perjudica. Sin embargo, en días húmedos y nublados como hoy, le beneficia, como sucedió en el Roland Garros de 2020, disputado en octubre (inicio del otoño) y en el que hizo semifinales.

'Hay que estar preparado porque este año es más rápido cuando sale el sol, hay que ser más agresivo, servir mejor', apuntó.

Diego Schwartzman, de 28 años, ya es el quinto argentino con más triunfos en Grand Slam, un ránking encabezado por Guillermo Vilas y Juan Martín del Potro en el que su actual entrenador, Juan Ignacio Chela, es cuarto.

'Chelita está en todas las estadísticas del tenis argentino bien arriba, en algunas no le voy a alcanzar, pero en este (las victorias) tengo fe porque soy joven. El otro día le decía de joda que voy a por él', señaló. Schwartzman cuenta con 42, mientras Chela tiene 46. EFE