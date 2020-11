Schweinsteiger: se puede perder ante España pero no de esa manera

Berlín, 17 nov (EFE).- El exinternacional alemán Bastian Schweinsteiger dijo hoy que siempre se puede perder ante España pero no de la manera como cayó hoy Alemania, por 6-0, sin ofrecer apenas resistencia.

'Se puede perder ante España que es un gran equipo pero no por 6-0 y no de esta manera. Una selección alemana no puede jugar así', dijo Schweinsteiger en su comentario para la Primera Cadena de la Televisión Alemana (ZDF)

Schweinsteiger dijo que en el campo habían faltado jugadores que ejercieran liderazgo y se manifestó a favor del regreso de Thomas Müller y Jerome Boateng a la selección.

'El seleccionador tiene una idea al respecto. Yo tengo otra. Creo que en el campo tiene que haber jugadores que manejen la comunicación. Jerome Boateng y Thomas Müller ganaron el triple con el Bayern, son titulares, ¿por qué no pueden jugar con la selección?'.EFE