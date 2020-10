Scola: ' Campazzo tiene nivel para la NBA y debe aprovechar su oportunidad'

Madrid, 1 oct (EFE).- Luis Scola, pívot internacional de la generación dorada argentina y exjugador de la NBA que actualmente milita en el Varese italiano, consideró este jueves que su compatriota Facundo Campazzo 'tiene nivel para jugar en la NBA y debe aprovechar su oportunidad'.

'Mi consejo para cualquier jugador del mundo que tenga la posibilidad de ir a la NBA es siempre que vaya a la NBA. La única excepción es que seas muy joven y esperes un año y no es el caso de Facu (Campazzo) y de Gaby (Deck), ellos tienen el nivel para jugar y si tienen la oportunidad tienen que ir a la mejor liga del mundo, tienen que tratar de conseguir lo máximo y no hay ninguna razón para no ir a la NBA', dijo Scola de los dos jugadores del Real Madrid en declaraciones a Radio Marca.

Sobre las opciones de Campazzo para tener un papel importante en la NBA, Scola fue realista.

'Creo que Facu tiene nivel para jugar en la NBA, no sé qué factores se van a dar para que le salga bien, pero incluso si le va mal tiene que ir a la NBA, tienes que ir donde estén los mejores. En mi época la distancia se había acortado un poco pero creo que ahora la distancia es enorme y si tienes la oportunidad de jugar allí hay que aprovecharla', aseguró.

Respecto a la final de la NBA, se mostró un incondicional de LeBron James.

'Es una final como si fuera un 'break point', un momento clave para LeBron. Él sabe que es su oportunidad de entrar de manera definitiva en la discusión LeBron o Jordan, aunque para mí ya está en la discusión para ver quién es el mejor de la historia y solo están ellos dos', explicó.

'El mayor argumento que pude tener LeBron a su favor es que ganó con tres equipos diferentes, que ganó muchos títulos, mientras que el argumento de Jordan es que él no perdió, pero yo pienso que LeBron está en la discusión, e incluso, para mí, si gana es el mejor de la historia', concluyó Luis Scola. EFE