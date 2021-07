Scola: 'Mi mente llega hasta el final de Tokio'

Tokio, 23 jul (EFE).- El veterano pívot de la selección argentina Luis Scola, que va a disputar sus quintos Juegos Olímpicos a sus 41 años, aseguró que su perspectiva como jugador 'llega hasta el final de Tokio', y reconoció que aunque 'lo más probable es que no juegue más' todavía no ha decidido si se retirará tras el torneo.

'Está claro que el desenlace más probable es que no juegue más. Es lo natural. Pero no lo sé. Porque, en realidad, mi mente llega hasta el final de Tokio. No es que terminará el torneo y habrá un tweet, una conferencia de prensa o un anuncio oficial sobre mi futuro. Yo me voy a ir de vacaciones con mi familia y luego de ahí, definiré qué hago junto a mi familia', explicó Scola en declaraciones a la Confederación Argentina de Baloncesto (CAB).

El pívot, campeón olímpico con la 'Generación Dorada' en Atenas 2004 de la que es el único representante en el actual equipo, se mostró 'entusiasmado' de disputarlos por quinta vez, aunque intenta 'disociarlo lo máximo posible de lo emotivo'. 'Esto es algo que yo vine haciendo desde hace 25 años y, como seguramente es mi último torneo, no apartarme de lo que vine haciendo siempre', agregó.

Argentina llega a este torneo como subcampeona mundial en China 2019, un torneo que supuso la consagración de muchos jóvenes jugadores que tomaron las riendas tras la retirada de la mayoría de la 'Generación Dorada'.

'En la previa del Mundial, este grupo tenía una especial contención por lo que había hecho el anterior, la Generación Dorada, que por los resultados conseguidos y nombres pesados que tenía, generaba cierta sombra sobre este equipo y no le permitía volar y desarrollar su historia. Lo que hicimos los más veteranos fue convencerlo de que podía hacer su propio vuelo, hoy en día ya no se lo tiene que convencer. Ya lo sabe', reflexionó Scola.

En los Juegos, la albiceleste está ubicada en el Grupo C junto a la campeona mundial, España, y la campeona europea, la Eslovenia de la estrella de la NBA Luka Doncic, un grupo que el pívot reconoció como 'difícil', pero recordó que 'todos han sido así' en los Juegos.

Argentina debutará en los Juegos el lunes 26 contra Eslovenia, liderada por un Doncic que para Scola es 'el jugador en mejor forma del mundo' y Eslovenia 'nunca perdió un partido con él en cancha'.

'Doncic tiene números que nunca se vieron en la historia, porque los repite en Europa, la NBA y FIBA. Nunca nadie tuvo ese nivel de dominio. Con un jugador así, ya de por sí, cualquier equipo es poderoso. Deberemos hacer un gran partido para ganarle', afirmó el veterano pívot argentino. EFE

