Scola: 'Tenemos que estar felices, un montón de equipos no están aquí'

Saitama, 1 ago (EFE).- El pívot argentino Luis Scola señaló tras la victoria contra Japón (97-77) que les clasifica a los cuartos de final del torneo de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que tienen que estar 'felices' porque 'hay un montón de equipos que no están aquí' en referencia a la cita olímpica.

Argentina lleva cinco ediciones de los Juegos Olímpicos llegando como mínimo a los cuartos de final, desde el oro de Atenas 2004, pasando por el bronce de Pekín 2008, las semifinales de Londres 2012 y los cuartos de Río 2016.

'Eso significa mucho', valoró Scola, que retrocedió más atrás, a los Juegos de Sidney 2000 a los que no lograron clasificarse. 'Cuando jugamos la clasificación de Sidney no lo logramos, y cuando fuimos a Indianapolis (Mundial de 2002) nuestro objetivo era estar entre los 8 primeros, no sabíamos que acabaríamos luchando por los Juegos. Esto fue hace 20 años, pero seguimos aquí', recalcó.

'No me olvido de dónde empezamos, para ser 'top 8' del mundo, y ahora hay equipos que no están aquí: Lituania, Serbia, Canadá, Brasil... un montón de equipos que no están aquí. Tenemos que estar felices, también tenemos que luchar, no es que tengamos que celebrarlo como una medalla, pero tenemos que estar contentos, es una buena situación. Y no hemos acabado', añadió.

Para Scola, la fase eliminatoria no va a cambiar mucho respecto a este último partido de grupo, en el que estaban obligados a ganar para avanzar. 'Es lo mismo, ahora son partidos de eliminación, vamos a jugar lo mismo pero con otros equipos, solo se trata de ganar', zanjó.

El interior se mostró satisfecho por el partido que hicieron, tanto con la victoria como con el acierto de cara al aro rival. 'Pero lo más importante, más allá de la clasificación, es que somos mejores cada día, vemos una tendencia en la que estamos creciendo y queremos mantenerla, queremos ser mejores el siguiente partido, y creo que tenemos opciones', argumentó.

Scola elogió a sus compañeros de selección, todos más jóvenes que él. 'Son buenos chicos, juegan bien, son divertidos, son mis amigos, mis compañeros, disfruto y me dan energía cada día, me presionan, les intento presionar también, para mí es muy especial estar con este grupo', aseguró.

También compartió su experiencia de jugar contra el esloveno Luka Doncic, pese a que lideró con 48 puntos una derrota dolorosa para Argentina.

'Recuerdo verle jugar en la NBA, o jugar en el clasificatorio contra Lituania, y recuerdo estar feliz, no porque Eslovenia fuera fácil, sino porque pensaba en que es Luka y tendría la ocasión de jugar contra él (...) Es uno de esos jugadores de clase mundial al que todo el mundo le gusta ver. Estuve muy feliz de poder jugar contra él', valoró. EFE

