Se buscan inversores para comprar un Segunda B

Madrid, 29 nov (EFE).- Se buscan inversores para reunir entre 1,5 y 2,5 millones de euros con el objetivo de comprar un club de Segunda B o Tercera y gestionarlo para ascender. Es la propuesta de la plataforma 'Team Owner', una iniciativa hispano-mexicana que se apoya en tecnología 'blockchain' para tratar de adquirir un club.

'Ahora mismo no puedes invertir en fútbol en España porque no hay equipos que coticen en Bolsa, no puedes ser un inversor como sí puedes hacerlo en otras sociedades. Esta iniciativa va a dar esa opción a inversores, en España y en todo el mundo', asegura a EFE uno de los responsables de la iniciativa, Javier Jiménez.

Jiménez, que fue vicepresidente del Córdoba entre 2011 y 2017 -un club hoy en situación convulsa pero que, asegura, durante su gestión 'subió a Primera, dio beneficios y equilibró deuda'- y el banquero de inversión Pedro Moreno -que fue ejecutivo del Banco Santander y exvicepresidente de su filial mexicana-, dirigen este proyecto que cuenta con el expresidente del Eibar Álex Aranzábal como asesor y se presenta como una nueva oportunidad para aficionados y clubes.

'Sin duda un club puede ser rentable, con una buena gestión profesional. Los clubes de Segunda B y Tercera son locales por definición, este proyecto los va a abrir al mundo', añade Moreno, que aporta la experiencia financiera a esta iniciativa, como consejero delegado de la empresa mexicana Innoventia, especializada en servicios financieros con tecnología 'Blockchain'.

Los responsables de 'Team Owner' abrirán el próximo 5 de diciembre el plazo para recibir aportaciones, hasta el 16 de enero. Los interesados podrán comprar una moneda digital, denominada 'GOL' y registrada en tecnología 'blockchain' (que inscribe cada operación en un registro digital compartido e inmodificable), que equivaldrá a un euro, y cada inversor podrá adquirir con un mínimo de 50 y un máximo de 10.000.

La información de la oferta ha sido validada por un asesor financiero regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según pudo confirmar EFE, ya que al ser una emisión inferior a 5 millones de euros no se considera una oferta pública y no requiere autorización del regulador para recibir inversiones en la Unión Europea.

Los planes de esta plataforma, explicados en un amplio documento disponible en su página web, prevén que en caso de recaudar 1,5 millones de euros podrían adquirir un club de Tercera División, con un plan de negocio que incluye ascender a Segunda B tras la primera temporada y generar beneficios en el segundo año, para acometer el ascenso a la categoría de plata en el tercero.

El documento incluso llega a plantear un grupo de equipos que los gestores de esta iniciativa consideran interesantes, todos ellos de Tercera y en localidades de entre 60.000 y 120.000 habitantes, algunas de ellas capitales de provincia: Compostela, Toledo, Mérida, Cacereño, Orihuela, Racing de Ferrol o Linares.

'Hay equipos con una historia brutal en Tercera', enfatiza Jiménez, que asegura que, en caso de lograr recaudar los fondos necesarios, harán que el club 'no pierda arraigo ni identidad', sino que sea 'conocido internacionalmente'.

En caso de que la iniciativa llegara a recaudar 2,5 millones de euros, se plantearían adquirir un equipo de Segunda B, para ponerlo en beneficios en su segundo año y alcanzar la categoría de plata en el tercero, e incluso llegar a Primera en el quinto

'El inversor va a tener la oportunidad de, como mínimo, duplicar su aportación, pero sobre todo ser protagonista y parte accionarial de un club, que con nuestra gestión y su apoyo, esperamos conseguir el objetivo de llevarlo a Primera', añade Jiménez.

Los responsables de esta plataforma también van a buscar apoyos internacionales, ya que la regulación les permite recabar inversores institucionales fuera de la Unión Europea, y se lo presentarán a un centenar de inversores asiáticos en el congreso 'The Global Blockchain Congress', que tendrá lugar en el emirato de Dubai del 8 al 10 de diciembre.

'Tenemos inversores mexicanos ya comprometidos', explica Moreno, que considera que una de las ventajas de este modelo es que podrá combinar a los inversores 'a largo plazo', aquellos vinculados a la ciudad y al club, y otros que busquen una rentabilidad económica, que podrán vender sus acciones libremente gracias en el mercado internacional de activos digitales.

Los responsables de esta compañía aseguran que pretenden también utilizar este sistema de emisión de activos digitales para financiar la construcción de un hotel y una plataforma de televisión a través de internet o 'streaming'. EFE

1011340