Se completa el 'Sweet 16' con Gonzaga y Michigan aún más favoritos

Houston (EE.UU.), 23 mar (EFE).- Se completó la segunda jornada de los dieciseisavos del torneo masculino de baloncesto de la NCAA 2021 que volvió a brindar nuevas sorpresas, pero también dejó los triunfos de los grandes favoritos, los cabezas de serie numero uno, los Bulldogs de Gonzaga y los Wolverines de Michigan.

Los Ducks de Oregon (7) y los Trojans de USC (6) se encargaron de protagonizar las sorpresas con sus respectivos triunfos ante los Hawkeyes de Iowa, segundos cabezas de serie en la Región Oeste, y los Jayhawks de Kansas, terceros, en el mismo grupo.

Gonzaga y Michigan, los número 1 en sus respectivas Regiones del Oeste y el Este sobrevivieron a los sustos de ir abajo en el marcado hasta ocho puntos cada uno, pero ambos reivindicaron su clase de equipos que aspiran a estar en la Final Four y consiguieron sendas victorias sin tener que vivir el suspense.

Los Bulldogs de Gonzaga derrotaban por 87-71 a los Sooners de Oklahoma después que el alero Drew Timme aportó un doble-doble de 30 puntos, 13 rebotes y cuatro asistencias, sus mejores marcas de universitario.

A pesar de haberse dado ya la eliminación de un cabeza de serie número 1, dos números 2 y otros dos números 3, Gonzaga (28-0) enfrenta mayores expectativas mientras intenta convertirse en el primer campeón invicto desde Tar Heels de Indiana hace 45 años que gane el título de campeón nacional.

En la vigésima segunda temporada de su notablemente consistente carrera, el entrenador de Gonzaga, Mark Few está a cuatro victorias de su primer título nacional.

Su próximo rival serán los Bluejays de Creighton (5) que no tuvieron ningún problema para imponerse por 72-58 a los Bobcats de Ohio.

Incluso después de 32 victorias consecutivas, que datan de la temporada pasada, los Bulldogs están disfrutando de sus triunfos durante una carrera del Torneo de la NCAA que solo puede concluir de dos maneras: perfección o decepción.

Luego se darían las dos grandes sorpresas de la jornada dentro de la Región Oeste con los Ducks de Oregon (7) se exhibían con su juego de ataque, anotaron 56 puntos en la primera parte, para vencer por 95-80 a los Hawkeyes de Iowa, a los que lo les sirvieron los 36 tantos y nueve rebotes que consiguió el pívot Luka Garza, que jugó su último partido como universitario.

Los rivales de los Ducks serán los Trojans de USC que también dieron otra exhibición de juego ofensivo y ganaron por paliza de 85-51 a los Jaywakws de Kansas, terceros cabezas de serie.

El entrenador de Southern California, Andy Enfield, volvió a llevar otro programa a los 'Sweet 16' después que el alero Isaiah Mobley anotó cuatro triples y 17 puntos y su hermano pequeño All-American Evan agregó un doble-doble de 10 tantos y 13 rebotes.

Mientras que los Jayhawks de Kansas sufrían la peor derrota en 49 viajes al Torneo de la NCAA.

Dentro de la Región Este, los Wolverines sufrían ante los Tigers de LSU (8), pero al final se imponían por 86-78 para estar por cuarta vez consecutiva en los 'Sweet 16', esta vez bajo la dirección del exjugador de la NBA, Juwan Howard.

Con mayor altura y profundidad en el banquillo, los Wolverines desgastaron lentamente a los Tigers tras conseguir 21 puntos cada uno de Eli Brooks y Chaundee Brown Jr., en un partido que fue una auténtica montaña rusa.

Luego se enterarían que sus rivales en los octavos de final serán los Seminoles de Florida State (4) que ganaron con autoridad por 71-53 a los Buffaloes de Colorado (5), cuyos jugadores nada más concluir el partido se enteraron de la tragedia ocurrida en un supermercado de Boulder (Colorado), donde se registró un tiroteo y 10 personas murieron, entre ellas un policía.

El enfrentamiento con los Seminoles, que llegan por tercera vez consecutiva a los octavos de final, será el segundo que protagonicen con los Wolverines en la historia del torneo.

Los Bruins de UCLA, que entraron al cuadro principal por el First Four, no tuvieron problemas para vencer 67-47 a los Wildcatas de Abilene Church (14), quienes en la primera ronda protagonizaron una de las sorpresas del torneo al derrotar por 53-52 a los Longhorns de Texas (3).

Sus rivales en los octavos serán los Crimson Tide de Alabama (2), que cumplieron con los pronósticos al ganar fácil 96-77 a los Terrapins de Maryland (10).

En la primera jornada de la segunda ronda, que se disputó el pasado domingo, Baylor y Villanova, que serán próximos rivales, junto con Arkansas y Oral Roberts clasificaron en la Región Sur.

Mientras que en la del Medio Oeste, Loyola Chicago (8), que eliminó al cabeza de serie número uno, Illinois, se enfrentará a Oregon State (12) que también sorprendió con el triunfo ante Oklahoma State (4).

Syracuse (11) otro equipo verdugo que se impuso a West Wirginia (3) tendrá de rival a Houston (2) que cumplió con los pronósticos al vencer a Rutgers (10).

Los octavos de final del torneo se jugarán el sábado 27 y domingo 28 de marzo, en la sede de Indianápolis. EFE