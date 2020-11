Se desdice el principal acusador de Sarkozy por recibir dinero de Gadafi

París, 11 nov (EFE).- El marchante de armas Ziad Takieddine, el principal acusador de Nicolas Sarkozy por haber supuestamente financiado su campaña para la presidencia francesa en 2007 con dinero del entonces líder libio, Muamar el Gadafi, se desdice en un vídeo cuyo contenido se conoció este jueves.

Takieddine, que grabó en Beirut ese vídeo, divulgado este miércoles por el canal BFMTV y por la revista 'Paris Match', afirma que las acusaciones contra el que fue jefe del Estado de Francia entre 2007 y 2012, y que está ahora imputado por esos hechos, le fueron dictadas por el juez de instructor.

'Sarkozy no tuvo financiación libia para la campaña presidencial', asegura el turbio intermediario libanés, que durante años tanto ante el juez como delante de los medios de comunicación había contado que él intervino personalmente para hacerle llegar a Sarkozy el dinero de Gadafi.

'El juez -explica de forma confusa- quiso cambiar eso a su manera y me hizo decir cosas que son contrarias a lo que digo o a lo que siempre he dicho. No hubo financiación de la campaña presidencial para Sarkozy. Nunca'.

En una primera reacción en su cuenta de Facebook, el expresidente francés dijo haber recibido con estupor las declaraciones del marchante de armas y consideró que de esa forma 'la verdad estalla por fin'.

Sarkozy hizo hincapié en que, tras siete años y medio, 'la instrucción no ha descubierto la menor prueba de cualquier financiación ilícita'.

El instructor le ha inculpado hasta ahora por cuatro cargos diferentes en este sumario; el último, por asociación de malhechores, se le comunicó el pasado 16 de octubre.

Tras este giro en la posición de Takieddine, el antiguo jefe del Estado anunció en Facebook que ha pedido a su abogado que formalice una demanda para que se levanten esas acusaciones y otro procedimiento contra el marchante de armas por denuncia calumniosa, ya que sus precedentes alegaciones le han causado 'un perjuicio considerable'.

'Siempre he dicho que la verdad acabaría por triunfar', recordó, antes de añadir que no tiene intención de parar hasta que 'se descubra a todos los autores de esta manipulación'.

Sarkozy tiene otros dos casos pendientes con la Justicia. Entre finales de noviembre y comienzos de diciembre será juzgado por corrupción y tráfico de influencias por supuestamente haber intentado obtener, a cambio de un favor, informes confidenciales de un magistrado en el llamado 'caso de las escuchas'.

Además, entre marzo y abril del año próximo se sentará de nuevo en el banquillo también por una presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012, en la que fue derrotado por el socialista François Hollande. EFE