Se reanuda la navegación en el Canal de Suez tras ser movido el 'Ever Given'

Ismailiya (Egipto), 29 mar (EFE).- El jefe de la Autoridad del Canal de Suez, el almirante Osama Rabie, afirmó hoy que se ha reanudado la navegación en esta vía marítima desde las 18.00 horas locales (16.00 GMT) de hoy en ambas direcciones, tanto desde el mar Mediterráneo como desde el mar Rojo.

En una rueda de prensa en la ciudad de Ismailiya, a orillas del canal, agregó que ahora la Autoridad hace frente a 'otro reto': la congestión de los barcos que llevan casi una semana esperando para cruzar el canal, 113 de los cuales está previsto que lo atraviesen desde las 18.00 de hoy hasta las 08.00 horas (06.00 GMT) de mañana.

Según Rabie, un total de 422 barcos están a la espera de cruzar el canal de Suez y ninguno ha decidido cambiar su ruta, excepto tres que quisieron hacerlo pero se les permitió el paso esta misma tarde desde el mar Mediterráneo en dirección sur.

'Sólo hoy tres barcos que nos pidieron dar la vuelta en Port Said y les dijimos que íbamos a solucionar (la situación) pronto. Y fueron los tres primeros barcos que pasaron a las seis de la tarde' de hoy, subrayó.

Rabie calculó que la navegación marítima normal en el canal de Suez podría restablecerse 'dentro de tres días o tres días y medio', cuando se descongestione el atasco.

También hizo la primera estimación de las pérdidas ocasionadas por el bloqueo del canal de Suez: 'Las pérdidas oscilan entre los 12 y 15 millones de dólares diarios', desveló el almirante sin dar más detalles.

Sin embargo, no quiso hablar aún de indemnizaciones: 'Vamos a investigar, en primer lugar, y después, vamos a tomar una decisión sobre este tema', declaró.

'No tenemos culpa en esto', agregó, señalando una vez más que el canal de Suez tiene capacidad para este tipo de súper embarcaciones de nueva generación y que otras lo han atravesado anteriormente, y que los dos capitanes egipcios que guiaron al Ever Given 'tenían experiencia'.

'Creo que hay fallos o errores humanos y otros técnicos. Esto se aclarará después de las investigaciones en la zona' del Gran Lago, donde se está realizando una inspección técnica del portacontenedores, un buque taiwanés de bandera panameña.

El Ever Given quedó encallado en una orilla del canal y atravesado en el paso de agua artificial el día 23, bloqueando así el tráfico en ambas direcciones, aunque la navegación no quedó suspendida por completo hasta el día 24. EFE

