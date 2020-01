Se suceden los homenajes a Emiliano Sala un año después de la tragedia

Londres, 21 ene (EFE).- Un año después del trágico accidente de avión en el que perdió la vida Emiliano Sala y el piloto David Ibbotson, los homenajes a la figura del futbolista argentino se suceden en Cardiff.

El futbolista de 28 años volaba desde Nantes a Cardiff, su nuevo club, cuando la avioneta que le transportaba se estrelló en el Canal de la Mancha.

Este 21 de enero se cumple un año del accidente y el Cardiff City ha mostrado su recuerdo al que en su momento fue el fichaje más caro de su historia.

El club ha invitado a todos aquellos aficionados que lo deseen a realizar una ofrenda floral en la estatua de Fred Keenor que se encuentra enfrente de su estadio.

'Todos nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Emiliano Sala y David Ibbotson. El dolor por el que han pasado debe ser indescriptible', anunció el club en un comunicado.

Dos semanas después del accidente, el fuselaje del avión fue hallado en el fondo del mar, cerca de la isla de Guernsey. Cuando fue recuperado, se encontró en él el cuerpo de Emiliano Sala, no así el del piloto, que sigue desaparecido.

El por entonces entrenador del Cardiff, Neil Warnock, habló este martes para la cadena británica BBC y explicó que los hechos 'dejaron en shock' a los jugadores 'más de lo que se pudo imaginar la gente'.

'Fue muy difícil también para mí y me enseñó lo importante que es la familia. El fútbol es importante y todos queremos ganar, pero no creo que haya nada más importante que la familia. Nunca he vivido nada como esto en mi carrera', dijo Warnock.

Otros futbolistas como Kylian Mbappé se han sumado al recuerdo a Sala en un emotivo vídeo publicado en las redes sociales del Nantes, club que vendió a Sala al Cardiff a cambio de más de 17 millones de euros.

En este año, las controversias que rodean el accidente se han sucedido, con varios mensajes en los que Sala expresaba sus dudas ante la forma en la que iba a viajar hasta Cardiff. El piloto no tenía licencia para transportar a pasajeros a cambio de dinero y tampoco para hacerlo de noche, pese a lo que lo hizo.

Además, en las últimas horas, la BBC ha tenido acceso a un audio en el que Sala explicaba a un amigo suyo que el Nantes no le estaba tratando con respeto y le estaba forzando a salir. EFE