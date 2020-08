Seade quiere una base de datos en la OMC sobre la gestión de la COVID-19

París, 3 ago (EFE).- La Organización Mundial del Comercio (OMC) debería crear una base de datos con las medidas y los planes de sus países para la gestión de la crisis del coronavirus, afirma el candidato mexicano a la dirección general, Jesús Seade, que considera que eso ayudaría a las empresas en la situación actual.

'Lo que la OMC debe hacer es crear un mercado de información para la salida de la COVID-19', algo que ahora no se está haciendo, subraya Seade en una entrevista con Efe durante su paso por París la semana pasada en una gira para defender su candidatura.

El subsecretario mexicano de Exteriores para Norteamérica explica que ha estado recibiendo llamadas continuas de productores y de cámaras empresariales de su país que quieren conocer las condiciones y los detalles de la reapertura de los sectores que les interesan en Estados Unidos.

Esa necesidad que él percibe en la relación entre México y Estados Unidos existe en todas partes y por eso su proyecto es poner en pie a partir de la OMC 'un programa serio, ambicioso de notificación de medidas tomadas y de planes, sin restringir la libertad de acción de los gobiernos'.

'Lo que la OMC haría con esa información es crear una gran base de datos, ordenarla cibernéticamente y ponerla a disposición de los países para los productores', añade.

Seade reconoce que el factor determinante para la recuperación del comercio internacional será la evolución sanitaria de la pandemia, pero hay que prepararse desde ahora para cuando se despeje la situación y a ese respecto la coordinación entre los países es 'vital'.

El mexicano, que es uno de los ocho candidatos para sustituir como director general al brasileño Roberto Azevedo, confía en que lo que estamos viviendo en el terreno comercial no se traduzca en una renacionalización de los intercambios.

La principal razón es que las ganancias de la liberalización del comercio 'han sido evidentes para todo el planeta. La Unión Europea no sería lo que es, España no sería lo que es, México no sería lo que es. Nadie'.

Según su análisis la voluntad de repatriar cadenas productivas es una reacción a 'la descoordinación' que se ha percibido con las restricciones a los movimientos y que ha resultado 'muy dañina'.

Pero 'la medicina no es dejar de comerciar, la medicina es crear mecanismos de coordinación', argumenta, antes de proponer un código de conducta que podrían suscribir los países que quisieran para afrontar emergencias colectivas en el futuro.

'Esa es la solución -concluye- mucho mejor que negar los beneficios del comercio y repatriar las cadenas productivas'. EFE