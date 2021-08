Sebastián Muñoz: 'Estoy orgulloso'

Tokio, 31 jul (EFE).- El colombiano Sebastián Muñoz, que estuvo en la lucha por el bronce en el torneo olímpico de golf pero no pudo hacerse con el metal en un desempate con otros seis jugadores, aseguró que estaba 'orgulloso' de sí mismo.

'Tenía muchas ganas de estar en el podio, pero el golf es así y no siempre sale como uno quiere', indicó el jugador de Bogotá, de 28 años, quien explicó que en el 'play off' tuvo 'una muy buena oportunidad en el primer hoyo' del desempate pero que 'por desgracia la bola botó hacia la derecha. Así es el golf, así que no hay que estar triste'.

'Estoy muy orgulloso de mi actuación esta semana y miro hacia París (Juegos 2024) y lo que venga después', quien insistió en calificar como 'parte del juego' no haber podido alcanzar el bronce.

'No puedo quedarme en el pasado. Hay que mirar dónde estamos. Estábamos jugando muy bien. Tengo que seguir avanzando', añadió. EFE

jap/lm