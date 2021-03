Sébastien Loeb rompe con Daniel Elena, su copiloto de toda la vida

París, 16 mar (EFE).- El piloto francés de rallys Sébastien Loeb anunció este martes que no seguirá con su copiloto de toda la vida, el monegasco Daniel Elena, junto a quien corría desde hace 23 años y con quien conquistó un impresionante palmarés.

Ambos deportistas confirmaron que no disputarán juntos el próximo Dakar, tras los cinco que corrieron y en los que no lograron buenos resultados.

Según Loeb, la escudería Prodrive le pidió probar este año con un nuevo compañero de aventuras, lo que le llevó a separarse de su fiel copiloto.

La escudería 'piensa que cometí muchos errores de navegación en el último Dakar', aseguró Elena al diario L'Équipe.

Loeb, por su parte, aseguró que tras analizar la situación llegó a la conclusión que podía ser interesante 'probar otra cosa' en el próximo Dakar para tener más opciones de victoria.

En su segunda temporada con la escudería inglesa, Loeb y Elena perdieron mucho tiempo en las primeras etapas antes de verse obligados al abandono.

Aunque el piloto francés aseguró que mantendrá su amistad con Elena, el monegasco pareció menos dispuesto: 'No me daban los medios para trabajar y no tenían en cuenta mis consejos. Estoy decepcionado, no entiendo nada'.

Juntos conquistaron nueve mundiales de rally. EFE