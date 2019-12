Secesionistas de ERC optan por diálogo con Estado mientras negocian con PSOE

Barcelona (España), 21 dic (EFE).- Los independentistas catalanes de ERC (republicanos de izquierda), se comprometieron este sábado a dialogar con los partidos estatales españoles para conseguir sus objetivos, en un momento en el que negocian con los socialistas (PSOE) desbloquear la formación del Gobierno en España.

'Hace falta abrir procesos políticos, y ERC asume el papel de rompehielos de los muros que impiden hacer política', subrayó hoy el coordinador general del partido y vicepresidente del Gobierno catalán, Pere Aragonés, en su discurso ante el congreso de esta formación.

Pero el político catalán advirtió de que 'sólo es posible si la política desplaza a la represión', en una clara referencia a la situación que viven el presidente de ERC, Oriol Junqueras y otros dirigentes del partido que están encarcelados o huidos de la Justicia por su participación en el fallido proceso independentista de 2017.

El congreso de ERC se produce dos días después de conocerse que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenciara que Junqueras, que cumple condena de 13 años por un delito de sedición, tiene derecho a la inmunidad desde su elección con eurodiputado en mayo de este año.

Tanto el fallo del TJUE como el congreso tienen lugar en un momento clave en las relaciones de ERC con el PSOE, mayoritario en el Parlamento español, que necesita a los trece diputados republicanos catalanes en el Parlamento español para conseguir la reelección del líder socialista, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno.

PSOE y ERC negocian desde hace día el voto a favor o la abstención de los independentistas catalanes en la votación de la investidura de Sánchez, ya que el pacto existente entre PSOE y la coalición de izquierda Unidas Podemos no reúne los votos suficientes para conseguir el gobierno progresista al que aspiran los socialistas.

Pero las aspiraciones independentistas de ERC así como la situación judicial de Junqueras y otros dirigentes del partido condicionan el acuerdo.

Los republicanos, indicó hoy Aragonés, seguirán siendo los máximos abanderados del 'sit and talk' (sentarse y hablar) a fin de 'poder abrir procesos políticos'.

Esto podría traducirse en los próximos días en un acuerdo con el PSOE que facilite la investidura de Sánchez, aunque fuentes de ERC siguen pidiendo 'un gesto' que visualice que el Gobierno español está a favor de cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE con respecto a la inmunidad de Junqueras.

Sin embargo, el Ejecutivo español insiste en separar la vía judicial de la política.

'No convirtamos en obstáculo lo que no es, lo que no debe ser', y 'sigamos por la vía política', insistió el viernes la portavoz del Gobierno español, la socialista Isabel Celaá. EFE