Secretario de Salud urge reforma migratoria ante el sistema 'roto' en EEUU

Washington, 8 oct (EFE).- El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Xavier Becerra, llamó este viernes a aprobar una reforma migratoria 'integral' que, además de regularizar el estatus de millones de indocumentados, solucione un sistema 'roto' y permita atender la situación de los inmigrantes menores que llegan al país sin sus padres en busca de asilo.

En una entrevista telefónica con Efe, Becerra se refirió a los miles de niños y adolescentes que cruzan la frontera sin un acompañante y que quedan bajo el cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) mientras se resuelve su pedido de asilo o su caso ante un juez de inmigración.

'Este asunto de los niños en la frontera sin padres enseña otra vez claramente la necesidad de una reforma migratoria integral, porque no es justo no tener solución para estos niños que vienen sin padres y no es justo no poder decirles rápidamente cuál va a ser el estatus de estos niños', afirmó en español Becerra, el primer latino en dirigir ese departamento federal.

El funcionario, de origen mexicano, se pronunció en momentos en que la iniciativa promovida por el presidente estadounidense, Joe Biden, ha quedado en el limbo después de que fracasaran dos intentos de los demócratas de lograr de introducir la reforma dentro de otras propuestas legislativas, ante la falta de apoyo de parte de los republicanos.

Los menores no acompañados, una vez son procesados por las autoridades migratorias, quedan bajo el cuidado del HHS, que se encarga de entregarlos a sus padres o un tutor legal en Estados Unidos.

De no hallar un adulto que asuma la responsabilidad del menor, el HHS está cargo de su protección hasta tanto se conozca la decisión del juez de inmigración.

Según Becerra, como autoridad, el HHS 'una obligación legal', pero también 'moral' de darle 'un cuidado de calidad o los servicios que son básicos para cualquier niño que no tiene con él o con ella a sus padres'.

Sin embargo, lamentó que el actual sistema migratorio estadounidense está 'roto', lo que consideró no ofrece las garantías para resolver la situación de estos menores de 'una manera justa' o rápida.

'Y darle confianza -agregó- a cualquier persona, estadounidense o migrante, sobre cómo aquí en este país tratamos los asuntos de inmigración'.

Después de la llegada de Biden al poder, miles de niños solos atravesaron desde México a Estados Unidos pese al cierre de las fronteras terrestres, lo que desató una crisis para la actual Administración, que debió habilitar espacios temporales de albergue debido a la pandemia de la covid-19.

Consultado sobre esa situación, Becerra indicó que en el último mes la cantidad de menores bajo el cuidado del HHS 'ha bajado', pero aclaró que esta es una problemática que se mueve 'como olas'.

'En unos casos vienen en números más grandes, en unas temporadas números más bajos', describió Becerra, quien resaltó que una vez recibe un niño no acompañado, el HHS hace 'todo lo posible' para garantizar su cuidado, aunque desconozca si se quedará permanentemente en el país.

Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que tiene a cargo la protección de la fronteras y el sistema de migración, hasta este 6 de octubre 11.745 menores no acompañados permanecían bajo la tutela del HHS, frente a los 14.288 pequeños a cargo de esa agencia hace un mes. EFE

