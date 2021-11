Sector turismo de Costa Rica, preocupado por escaso apoyo para reactivación

San José, 13 nov (EFE).- El sector turismo de Costa Rica mostró este sábado su preocupación por el escaso apoyo del Gobierno para avanzar hacia la recuperación económica, tras 18 meses de afectación por la pandemia de covid-19.

El presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Rubén Acon, manifestó a Efe que según las estimaciones la industria se va a ir recuperando paulatinamente hasta el 2024 y ya se ven algunos avances. Sin embargo, las medidas gubernamentales como tener el esquema de vacunación completo para ingresar al país a partir del mes de enero podrían afectar la llegada de turistas.

'El próximo 8 de enero será obligatorio el esquema completo de vacunación y el código QR (...) Esto no tiene ningún sustento técnico, la cantidad de contagios son menores y las uci tienen capacidad ociosa. No entendemos porqué están pretendiendo este tipo de prohibiciones, en los últimos meses de los turistas que han entrado a Costa Rica el 47 % no está vacunado, esos turistas los vamos a perder', explicó Acon.

Datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) indican que, entre enero y octubre de este año, 927.482 viajeros que ingresaron al país lo hicieron por vía aérea; de estos, 646.212 ingresaron por el aeropuerto Internacional Juan Santamaría (centro) y 281.267 por el aeropuerto Daniel Oduber (Pacífico norte).

El turismo es uno de los principales motores de la economía de Costa Rica, país que alberga a cerca del 6 % de la biodiversidad del planeta, lo que constituye uno de sus principales atractivos. En promedio por año, la nación recibe cerca de 3 millones de turistas.

'Estamos preocupados, las estimaciones (indican) que nos vamos a ir recuperando entre 2022, 2023 y al 2024 (vamos a) llegar a los niveles de 2019, pero siempre y cuando el Gobierno no ponga palos en el camino, lo que necesitamos es que nos ayuden, que nos dejen trabajar y con este tipo de medidas no tienen ningún sentido', puntualizó Acon.

RUTA DE RECUPERACIÓN

Para las autoridades locales, estos números generan positivismo de cara al inicio de la temporada tradicionalmente alta y con mayor visitación que se concentra durante los meses de noviembre y diciembre.

'El crecimiento mostrado hasta la fecha es verdaderamente importante para el país porque muestra una ruta sostenida de reactivación del sector turismo. No significa solamente que llegan más turistas, sino que involucra recuperación de empleo, activación de empresas y actividad comercial en toda la cadena de valor de la industria frente a una situación que sigue siendo compleja', dijo el ministro de Turismo, Gustavo Segura.

Para el presidente de la Cámara, la solicitud del esquema de vacunación 'daría al traste' con todos los esfuerzos realizados hasta el momento por las autoridades del Gobierno y del ICT.

Otras cifras revelan que desde Estados Unidos, principal mercado emisor de turistas hacia Costa Rica, se contabilizan en los primeros 10 meses del 2021 el arribo de 647.765 personas, es decir poco más del 61 % de los números del mismo periodo pre pandemia. Les siguen España con 31.444 turistas, México con 27.917, Francia con 29.290 y Suiza con 14.092. EFE

mjb/lll