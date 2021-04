Seis ingleses entre el terremoto de la Superliga

Londres, 18 abr (EFE).- El 'Big Six' de la Premier League no se ha quedado fuera del terremoto de la competición que amenaza con desestabilizarlo y cambiarlo todo. Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham Hotspur, Arsenal y Chelsea son los seis equipos ingleses que emergen como miembros fundadores de la nueva Superliga.

Pese a las amenazas de la Premier League, la UEFA e incluso del primer ministro Boris Johnson, los seis equipos más importantes del Reino Unido han lanzado en la medianoche de este domingo un comunicado idéntico anunciado su participación en el nuevo torneo.

Joel Glazer, dueño del Manchester United ha sido el único mandatario de los ingleses en manifestarse hasta el momento, dado su puesto de vicepresidente de la Superliga.

'Uniendo a los equipos más grandes del mundo y consiguiendo que los mejores jugadores jueguen entre ellos durante toda la temporada, la Superliga abrirá un nuevo capítulo para el fútbol europeo, asegurando la competición y sus instalaciones, e incrementando el apoyo financiero a la amplia pirámide del fútbol', dijo Glazer.

Ante el anuncio de la disrupción del fútbol europeo, voces autorizadas en el balompié inglés se han pronunciado para atacar este nuevo modelo, siendo una de las más críticas la de Gary Neville, excapitán del Manchester United.

'He sido aficionado del Manchester United durante 40 años, pero estoy asqueado. Totalmente asqueado. 100 años de club, creado por trabajadores y se van a ir a una liga donde no hay oposición y de la que no pueden descender. Es una absoluta desgracia', dijo Neville, comentarista de Sky Sports.

Neville criticó el origen de los clubes fundadores y se escudó en el momento futbolístico que atraviesan algunos de ellos.

El Manchester City es líder de la Premier y está en semifinales de la Champions League, el Manchester United es segundo y está en semifinales de la Liga Europa, el Liverpool marcha sexto en la Premier y ganó la Champions hace dos años, mientras que el Chelsea es quinto, está en semis de Champions y su única Copa de Europa data de 2012, el Arsenal es noveno en la liga y nunca ha ganado la Champions, y el Tottenham es séptimo en la Premier, sin ningún título en la Liga de Campeones.

'Es avaricia. Son unos impostores', apuntó Neville. El United no está ni en Champions. El Arsenal tampoco, es más, es una ruina como equipo de fútbol. El Tottenham tampoco está. ¿Tienen un poder divino para estar ahí? Sinceramente, tiene que haber un regulador independiente que impida a estos equipos tener ese poder. Ya basta', criticó Neville.

La Superliga ha llegado a todos los estamentos de Inglaterra y Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, calificó la noticia como 'dañina para el fútbol'.

'Es una medida que golpeará a la competición doméstica. Los clubes deben consultar a los aficionados antes de dar estos pasos', dijo el primer ministro.

La Premier League, que a diferencia de la UEFA no habló de posibles sanciones a los clubes, condenó la propuesta y apuntó que ataca a los 'principios de la competición abierta y del mérito deportivo'.

'Los aficionados de cualquier equipo de Inglaterra y de Europa puede soñar con que su equipos escale hasta lo más alto y juegue contra los mejores. Una Superliga terminaría con eso', dijo la Premier.

Sobre posibles sanciones, Neville fue muy claro.

'Que les quiten todos los puntos mañana. Que les manden a lo más bajo de la tabla y les quiten todo el dinero. En serio, no podemos quedarnos parados con esto. Es criminal. Es un acto criminal contra los aficionados al fútbol en este país', añadió el exjugador del United. EFE