Seis jugadores de Racing Club se entrenan en la ciudad de Rosario

Buenos Aires, 15 jul (EFE).- Seis jugadores de Racing Club se entrenan hace diez días en la ciudad de Rosario, donde la cuarentena es menos estricta, a pesar de que todavía no se aprobó el protocolo para la vuelta a los entrenamientos presentado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), reveló el entrenador Sebastián Beccacece.

'Que seis jugadores se junten a patear una pelota no es sacar ventaja o aprovecharse de una situación', dijo este miércoles Beccacece en diálogo con TyC Sports, luego de que se difundieran las imágenes.

'Nosotros tenemos el 80% del plantel en esta zona (Área Metropolitana de Buenos Aires) y tenemos entrenamientos individuales y nos tenemos que adaptar a esta realidad, esperando que nos habiliten con protocolos y poder empezar a trabajar. Respetamos lo que acontece en cada lugar', añadió.

En la ciudad santafesina de Rosario está permitida la práctica deportiva al aire libre manteniendo la distancia para evitar la propagación del coronavirus.

La AFA determinó que todos los clubes comenzarían a entrenarse al mismo tiempo cuándo el Gobierno aprobara el protocolo presentado esta semana.

'Después de los tres meses acá en Buenos Aires los que tenían residencia en Rosario, como Neri (Domínguez), Mauri (Martínez), Iván (Pillud), Augusto (Solari), (Héctor) Fertoli y Walter (Montoya) decidieron ir a sus lugares. Y obviamente hicieron todo lo que requiere el tema de salud. Y una vez que cumplieron con su en cuarentena, ya en fase 5 pudieron empezar a trabajar de forma personalizada. Es algo normal y aprobado', aclaró.

El entrenador dijo que 'pensar que Racing se está entrenando' es 'un poco exagerado' y resaltó que los jugadores extranjeros que volvieron a Paraguay o Chile, por ejemplo, sí se están entrenando.

Beccacece aseguró que no hay ningún técnico o preparador físico del club en esas prácticas.

'Trabaja de manera diferencia ese grupo de seis futbolistas. Si está permitido no veo motivo para no hacerlo. Si esto realmente no está permitido, les aconsejaría que no lo hagan más. Si lo vienen haciendo, es porque debe estar permitido', sostuvo. EFE