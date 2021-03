Seis libros de Dr. Seuss dejarán de venderse por el uso de imágenes ofensivas

Nueva York, 2 mar (EFE).- Dr. Seuss Enterprises, responsable de los libros de literatura infantil Dr. Seuss, anunció este martes que ya no sacará a la venta seis de sus volúmenes por el uso de imágenes ofensivas, según confirmó la compañía en un comunicado.

'Estos libros representan a personas de manera hiriente y errónea', señala en un comunicado Dr. Seuss Enterprises, encargada de gestionar y proteger el legado del autor de esta popular saga de libros infantiles, Theodor Seuss Geisel, fallecido en 1991.

Entre los libros que se dejarán de publicar se encuentran 'And to Think That I Saw It on Mulberry Street', 'If I Ran the Zoo', 'McElligot’s Pool', 'On Beyond Zebra!', 'Scrambled Eggs Super!' y 'The Cat’s Quizzer'.

'Cesar la venta de estos libros es solo una parte de nuestro compromiso y nuestro amplio plan de asegurar que el catálogo de Dr. Seuss representa y apoya a todas las comunidades y familias', agrega la empresa en la misiva, en la que explica que ha consultado con un panel de expertos antes de tomar esta decisión.

Aunque no se refiere a ningún ejemplo en concreto, los medios locales han destacado el personaje que aparece en 'And to Think That I Saw It on Mulberry Street', 'Chinaman' (hombre chino), que tiene dos rayas horizontales por ojos y que lleva un gorro picudo y sujeta unos palillos y un plato de arroz.

También se ha hablado de 'If I Ran the Zoo', que cuenta con dos personajes de la 'isla africana de Yerka' que representa sin camisas ni zapatos y que se parecen a monos.

Nacido el 2 de marzo de 1904, la acción se ha anunciado en el que hubiera sido el 117 cumpleaños del autor, que aunque falleció hace cerca de dos décadas de cáncer, sigue vendiendo muchos libros infantiles.

La compañía que gestiona su legado duplicó el año pasado sus ingresos gracias a una serie de acuerdos de cine y televisión, y según la revista Forbes, ganó unos 33 millones de dólares antes de impuestos, lo que le convierte en la segunda celebridad fallecida mejor pagada solo por detrás de Michael Jackson.

Aunque las publicaciones de Dr. Seuss han sido aplaudidas por ilustrar muchos valores positivos, también han sido criticadas por imágenes desconsideradas y racistas. De hecho, la Asociación Nacional de Educación de EE.UU., que reconoció la fecha de nacimiento de Seuss como el día de lectura del país en 1998, recientemente ha recomendado otra serie de obras más diversas.

Los libros de Dr. Seuss se han traducido a decenas de idiomas y al braille, y se venden en más de 100 países. EFE