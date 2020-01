Selección sub'23 de Ecuador viajó a Colombia para jugar el Preolímpico

Quito, 16 ene (EFE).- La selección sub'23 de Ecuador viajó este jueves a la ciudad colombiana de Pereira para participar en el Preolímpico, informó la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El combinado, dirigido por el entrenador argentino Jorge Célico, partió a media mañana en un vuelo desde el aeropuerto de Tababela, a las afueras de Quito, y su llegada a Pereira está prevista para las 15.00 horas locales (20.00 GMT).

En Pereira, la selección ecuatoriana disputará tres partidos del Grupo A, mientras el cuarto, contra Colombia, será en Armenia.

Ecuador está sembrada junto a Chile, Argentina, Colombia y Venezuela.

La plantilla seleccionada por Célico cuenta con 8 jugadores de la sub'20, quienes consiguieron el tercer lugar en el Mundial de Polonia 2019, y se suman a ellos también varios integrantes del Independiente del Valle, campeón de la pasada edición de la Copa Sudamericana.

Célico aseguró el miércoles en una rueda de prensa que la idea 'es competir al más alto nivel' y que tiene como objetivo que Ecuador 'entre por primera vez a una olimpiada', en referencia a la de Tokio 2020.

El argentino se apenó de no poder contar con algunos jugadores, dado que sus respectivos clubes no los cedieron, pero aseguró que esto 'no es pretexto' debido a que lleva a Colombia jugadores de alto nivel.

La plantilla de 22 jugadores de Ecuador para el Preolímpico está conformada por León Chalá, Álvaro Preciado, Wellington Ramírez, Gustavo Cortez, Antonhy Landazuri, Jackson Porozo, John Sánchez, Luis Segovia, Jordy Alcívar, Wilter Ayoví, Alexander Bolaños, Renny Cabezas, José Cifuentes, Alan Franco, Freddy Mina, Sergio Quintero, Jordan Rezabala, Bryan rivera, Exon Vallecilla, Alejandro Cabeza, Leonardo Campana y Johan Mina. EFE