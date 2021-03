Seleccionado salvadoreño elogia la garra de sus jugadores en el Preolímpico

Guadalajara (México), 22 mar (EFE).- El seleccionador de El Salvador, Hugo Pérez, aseguró este lunes que la garra y el esfuerzo fueron la clave para que su equipo sacara el empate 1-1 ante Honduras en el torneo Preolímpico de la Concacaf.

'No es fácil volver con un equipo con Honduras que tiene buenos jugadores, hoy mis jugadores aprendieron algo, que el fútbol se juega técnicamente pero que hay que tener corazón y garra y hoy la tuvieron ellos', dijo en conferencia de prensa.

El equipo salvadoreño igualó con los hondureños con gol del delantero Marvin Márquez.

Pérez consideró que Honduras es un rival fuerte que costó trabajo sortear por las cualidades de sus jugadores.

'Sabíamos que son peligrosos de medio campo para arriba, desequilibrantes con delanteros habilidosos y creativos que teníamos que contrarrestar y nos costó porque hubo situaciones que ellos aprovecharon bien', indicó.

El estratega afirmó que el equipo 'sigue vivo' y con el ánimo de lograr el pase a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Los salvadoreños se colocan en el tercer lugar del grupo B con un punto, tres menos que Honduras y Canadá y los mismos que Haití.

Pérez señaló que el equipo se ha acoplado poco a poco a su idea de juego, aunque falta trabajar más en aspectos como la concentración.

'Vamos por buen camino que nos alcance o no, no lo sé, en este momento lo más importante es el crecimiento que hemos tenido, sí tenemos que controlar siempre es que el primer minuto nos descuidamos, eso no debe suceder a este nivel y pagamos el precio', concluyó.

El Salvador se enfrentará el próximo jueves contra Haití en la última jornada de la fase de grupos del torneo que dará dos boletos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.EFE