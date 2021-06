Seleccionador de Panamá quiere estar entre 8 mejores del mundial de futsal

Ciudad de Panamá, 1 jun (EFE).- El venezolano José Botana, seleccionador del equipo de fútbol sala de Panamá, dijo este martes que ya sabe lo que es ganarle a Brasil como jugador y que está mentalizado en meter a los panameños entre los ochos mejores en el Mundial de Lituania.

'Nosotros seguimos con la idea de ser octavos del mundo. El camino es difícil, pero no vamos a huir de ese reto que tenemos. Yo le he ganado a Brasil en el 1997 en una semifinal 3-1. No digo que le vamos a ganar a Brasil, obviamente son los favoritos', indicó el técnico en rueda de prensa.

Panamá quedó sembrado en el grupo D del Mundial de Lituania 2021 junto a las selecciones de Brasil, República Checa y Vietnam.

Agregó que se sabía de antemano que no iba a haber grupo fáciles, todos son equilibrados y balanceados.

'Estoy contento con lo que nos tocó, ahora nos queda prepararnos para llegar de la mejor manera', señaló.

Los panameños debutarán en el Mundial el 13 de septiembre ante República Checa, tres días después irán ante Vietman y cierran el 19 de ese mes contra Brasil.

'Pudiésemos terminar de mejor tercero en el grupo y no tener que cruzarte con España del segundo del grupo, ese tipo de cosas también juegan', comentó.

Botana adelantó que Panamá se preparará fuera del país, siendo su primera parada Brasil, en donde se medirán en duelos amistosos a equipos de la Liga Paulista.

'El campamento en Brasil de 20 días no serviría para ese roce que necesita el jugador, al no tener liga en el país, lo vamos a utilizar para eso', apuntó.

La última vez que Panamá se midió a Brasil en futsal fue en el Mundial de Tailandia 2016, en octavos de final, cayendo los centroamericanos 16 goles por 0.

Luego de entrenar en Brasil, los panameños cerrarán su preparación en España, para luego viajar a Lituania.

'Nos preparamos al máximo, y seguro que llegaremos con nuestras opciones muy fuertes. Estamos convencidos que esta vez no nos harán 16 goles', advirtió.

Dejó claro que no van a pasear, 'los 14 jugadores no van a ir pasear, ellos irán a dominar los partidos y sacar los mejores resultados para Panamá'.

Los panameños en Lituania 2021 competirán en su tercer mundial de futsal de manera consecutiva, teniendo presencia en Tailandia 2012 y Colombia 2016.

Previo a esto Botana se había propuesto quedar campeón en el Premundial de Concacaf, aunque no se pudo eso le dejó algo de aprendizaje para afrontar mejor el Mundial.

'Tenemos claro qué errores cometimos en el Premundial, pero más claro está en que queremos a una Panamá ofensiva y que salga a dominar los partidos', puntualizó. EFE