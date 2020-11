Seleccionador sueco quiere hablar con Ibrahimovic sobre un posible regreso

Copenhague, 25 nov (EFE).- El seleccionador de fútbol sueco, Jan 'Janne' Andersson, se mostró este miércoles dispuesto a contactar con Zlatan Ibrahimovic después de que el delantero del Milan abriera la puerta a un posible regreso a la selección cuatro años después.

'Si me llamase, le respondería: dame tiempo, debo pensarlo. Pero debe salir de él. Porque si cree que soy demasiado grande, no estoy interesado. Si cree que puedo aportar algo, lo pensaría', había asegurado 'Ibra' hoy en una entrevista al diario 'Aftonbladet'.

Andersson consideró positivo que la estrella sueca haya dicho que extraña la selección y resaltó que hasta ahora no se había mostrado tan claro ante una hipotética vuelta al equipo nacional.

'Esto hace que sea natural que tengamos alguna forma de contacto para discutir el asunto en detalle. La próxima concentración de la selección es en marzo, así que hay tiempo', señaló en un comunicado.

Ibrahimovic ha mantenido una relación tirante con Andersson, al que criticó con dureza hace un año por no haber incluido a jugadores de origen extranjero en su primera lista al asumir el cargo, o recientemente por dejar fuera del once inicial en un partido al centrocampista del Juventus Dejan Kulusevski, de origen macedonio.

'No lo conozco, nunca lo he juzgado personalmente. Mis palabras fueron un juicio por las convocatorias que hizo. Y me mantengo. Siento que todo lo que construí durante veinte años desapareció un día. ¿Si me molesta? Sí, me molesta', dijo en la entrevista el jugador de origen bosniocroata.

Máximo goleador histórico de la selección sueca, con 62 goles en 116 partidos, 'Ibra' se retiró de la selección tras la Eurocopa 2016, y desde entonces ya insinuó en un par de ocasiones que podría volver, como antes del Mundial de Rusia, aunque al final todo estaba vinculado con una campaña publicitaria.

A pesar de sus 39 años, el delantero del Milan, que anoche ganó su décimo segundo 'Balón de oro' al mejor jugador sueco, está rindiendo al máximo nivel y encabeza la tabla provisional de máximos goleadores de la liga italiana.

Suecia está clasificada para la próxima Eurocopa, que se disputará este verano tras ser aplazada en 2020 por la pandemia de coronavirus y en la que está encuadrada en el mismo grupo que España. EFE