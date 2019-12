Selecciones de Costa Rica y Estados Unidos jugarán amistoso el 1 de febrero

San José, 30 dic. (EFE).- La selección absoluta de Costa Rica jugará su primer partido amistoso de 2020 el 1 de febrero contra la de Estados Unidos en Los Ángeles, informó este lunes la Federación Costarricense de Fútbol.

Los jugadores convocados por Ronald González deben provenir de la Liga local y la MLS.

'Hemos aceptado este partido por ser una oportunidad importante para ver jugadores de nuestro campeonato y poder contar con la mayoría de los que militan en la MLS, dependiendo de donde esos clubes tengan su pretemporada', afirmó González.

La selección absoluta se concentrará desde el 27 de enero, luego de la quinta jornada del Torneo Apertura, y se entrenará en Costa Rica hasta el miércoles.

Posteriormente, el 30 de enero viajarán a Los Ángeles.

'El 2020 será un año de suma trascendencia y, por lo tanto, no podemos dejar pasar esta invitación de Estados Unidos. Hay una gran disponibilidad de parte de los clubes, por eso no llamaré jugadores de solo un equipo para no perjudicarlos y que el campeonato nacional no se detenga”, afirmó González.

El partido amistoso se jugará en el Dignity Health Sports Park, sede del Galaxy en Carson, California.

Costarricenses y estadounidenses se han enfrentado en 38 ocasiones. Costa Rica ha ganado 16, perdido 16 y empatado 6. EFE