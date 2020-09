Selena Gómez confiesa experiencias de discriminación y sexualización

La artista estadounidense Selena Gómez reveló que durante su infancia sufrió discriminación por ser latina y que una vez que dejó Disney sintió presión para 'mostrar más piel' de lo que se sentía cómoda.

Así lo declaró en una reveladora entrevista con la revista Allure, en la que habló de su nueva línea de maquillaje y explicó su gusto por la palabra 'Rare', que significa 'raro' o 'rara' en español, y que ha usado, tanto para titular su primera aventura cosmética como su más reciente disco.

'Siempre había querido (usar) 'Rare'', indicó la artista quien asocia el término como la palabra más cercana a su 'identidad' y con quién quiere ser.

'Quiero enseñarle a la gente que está bien ser diverso y distinto, o pasando por algo diferente. Quería que se sintiera que todos están incluidos', agregó.

Su pasión por la 'inclusión', que hoy en día ha transformado en activismo, nació de dos experiencias que la marcaron cuando era muy pequeña.

'Pasó con mi papá (Ricardo Gómez) en Texas. Gente usó un término despectivo contra él y me acuerdo que él me decía 'no hagas nada, ignóralo'', relató.