Sels, portero suplente de Bélgica: 'Courtois es muy fuerte mentalmente'

Bruselas, 29 jun (EFE).- El portero suplente de Bélgica, Matz Sels, considera que el mejor atributo que tiene el titular de los Diablos Rojos, Thibaut Courtois, es su fortaleza mental y su capacidad de concentración durante todo el partido.

'Es muy fuerte mentalmente, como portero no es siempre fácil (...). Contra Portugal no hubo un solo momento en el que no estuviera concentrado', dijo Sels sobre el portero del Real Madrid.

El guardameta del Estrasburgo francés aseguró que el mantenerse los 90 minutos centrado en el partido es algo que 'no lo aprendes jugando partido, es una fortaleza que la tienes o no', aunque se mejora con los años.

'Ignora las críticas, y ese es un punto muy fuerte a su favor', añadió sobre el titular indiscutible de los Diablos Rojos, de quien dijo que está en una gran forma.

'Siempre ha estado a ese nivel y hay muy pocos porteros que lo consigan', agregó Sels, que ha pasado de tercer a segundo portero de Bélgica tras la lesión este lunes del primer suplente, el arquero del Brujas Simon Mignolet. EFE